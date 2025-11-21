快訊

居民隱憂終爆發…台南後壁烏樹林暫置場深夜大火 大批消防灌救

警察突登門！日本音樂人大陸演出全遭取消 觀眾憤怒高喊「退錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌破季線 今年超過五成績效的最強台股主動基金經理人這樣說

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
合庫台灣暨合庫台灣高科技基金經理人顧克勤。合庫投信／提供
合庫台灣暨合庫台灣高科技基金經理人顧克勤。合庫投信／提供

重量級指標股輝達（NVIDIA）發布最新季度財報，第3季營收及第4季財測數據均雙雙優於市場預期，但也僅僅帶動一日行情，台股21日開低走低，盤中一度大跌1,030點，終場以下跌991點，收在26,434點，季線宣告失守。

隨著台股拉回，根據CMoney統計至11月21日，台股共同基金單日平均下跌4.3%、台股主動ETF跌3.81%、台股原型被動ETF跌3.11%，連帶今年的平均表現也降至22.52%、27.12%、10.13%。其中，今年惟二報酬率破50%的台股共同基金單就是合庫台灣和合庫台灣高科技基金，分別為50.7%和50%。

合庫台灣暨合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從輝達財報佳音及執行長黃仁勳對AI發展前景來看，化解了市場對AI可能泡沫化的疑慮，提振了市場對AI需求仍強勁的信心，為科技股注入強心針。展望後市，受惠於全球AI發展帶來的結構性成長動能，預期台股將維持長線多頭行情。

輝達亮眼的財報被視為AI產業趨勢的重要指標，尤其是其在資料中心領域的強勁營收，徹底扭轉了先前市場因估值過高而產生的負面情緒，並認為從加速運算、生成式AI到自主代理式AI，正推動下一波資料中心與企業基礎建設大擴張。此一利多消息使市場投資情緒轉趨樂觀，資金重新聚焦回流科技股，尤其是AI相關領域族群。

AI仍是推動股市表現的關鍵驅動力，雖然仍有全球政經情勢變動、關稅議題等不確定性而恐影響股市波動，不過整體來看，主權AI、代理式AI帶動科技股進入新一輪的成長循環，台灣科技產業具備完整供應鏈與產業優勢，預期台股在AI強勁需求浪潮的推升下，持續維持長線向上的態勢，建議投資人透過分批布局或定期定額逐漸增持台股科技基金部位，掌握AI紅利的投資機會。

AI 台股

延伸閱讀

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

紐時：Nvidia暫時平息AI泡沫憂慮 但能撐多久？

財報亮眼卻兩面不討好 黃仁勳內部會議談話曝光「替輝達抱屈」

相關新聞

台股重挫991點寫史上第六大跌點 金管會這樣說

台股21日重挫991.42點，收在26,434.9點，寫下史上第六大單日跌點。雖然盤勢劇烈震盪，不過從歷史前十大跌點紀錄...

台股跌破季線 今年超過五成績效的最強台股主動基金經理人這樣說

重量級指標股輝達（NVIDIA）發布最新季度財報，第3季營收及第4季財測數據均雙雙優於市場預期，但也僅僅帶動一日行情，台...

本周各類股全面崩跌 汽車股最抗跌、電器電纜崩逾9％傷最重

臺灣證券交易所統計，11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上周(11月14日)的27,397.50...

大摩亞太峰會重申台積電「首選」 持續按讚這些台廠供應鏈

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電（2330）首選（Top Pick）地位、...

光輝10月奏捷！全體券商今年累計獲利成長轉正

臺灣證券交易所統計，10月份全體證券商稅後淨利133.18億元，較上月成長7.96億元（約6.36％）；累計今年前十月全...

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股今日慘跌近千點，證期局下午信心喊話，指出台股基本面不錯。證期局根據本益比、殖利率、和營收等三大統計數據，指出截至10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。