就市論勢／高階 PCB、玻纖布 可留意

盤勢解析

近期市場對AI前景再現雜音，壓抑AI相關標的評價面，加上美國最新公告非農數據亮眼，市場對聯準會年底降息機率大幅降低，持續影響美股及科技類股，導致台股震盪幅度較大。

就產業面觀察，基本面沒有出現變化。AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP對AI投資有增無減，Google、Meta、亞馬遜等美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等動能。

投資建議

根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估成長20.9%，動能超越今年。在AI大趨勢加持下，台股盤勢可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI／雲端伺服器、先進特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻纖布、記憶體相關族群。