一周熱門零股／0050爆逾7,400萬股大量

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於輝達財報、美國政府重新開門後各項經濟數據開始公布等多空因素，行情上沖下洗，投資人以零股進場逢低卡位，其中元大台灣50（0050）爆出7,409萬股的一周新大量。

市場專家指出，觀察輝達第4季營收展望650億美元（不包含中國），上、下2%變動，優於市場預期的616億美元，符合買方預期的640億~655億美元區間，毛利率回升至74.8%，全年營業費用增速維持在30%高段，應對巨大算力增長市場加碼投資，其中Blackwell和Rubin架構在2025年初至2026年底營收能見度已達5,000億美元，仍具備上升空間，後續變化將左右零股投資人選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、元大高股息、台積電、國泰永續高股息、鴻海、富邦台50、群益台灣精選高息、華邦電、南亞科、力積電，十檔標的交易量從7,409萬股至437萬股，較上周增溫。其中台股ETF與大型電子權值股各半。

法人表示，美國政府歷經史上最長關門後重啟，勞工統計局雖已公布9月就業報告，但不會發布10月非農就業報告，而是把相關就業數據納入11月，11月非農就業報告將於12月16日發布，比原計畫晚一個多星期，且是在聯準會今年最後一次會議後才公布，加上多位聯準會官員近期態度轉趨鷹派，擔憂通膨再度上行風險，對12月是否降息保持謹慎。

