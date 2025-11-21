券商10月賺進133億元

臺灣證券交易所昨（21）日公布全體證券商10月獲利統計，繳出亮眼成績單。統計10月全體證券商稅後淨利達133.18億元、月增6.36％；累計今年前十月稅後淨利更來到876.85億元、年增0.32％，這不僅標誌著累計獲利年增率首度「由負轉正」，金額更是僅次於2021年同期的歷史第二高紀錄。

法人分析，10月加權指數大漲2,412點，漲幅達9.34％，帶動主力大戶資金回籠，推升大盤總成交值至10.896兆元，較上月增加6.95％，市場熱度回溫直接挹注券商三大業務表現，其中以「自營業務」表現最強勁。

受惠股市大漲帶來的證券評價利益，10月券商自營業務淨利達47.09億元、月增率高達68.48％。經紀業務方面，成交量能放大，手續費收入同步水漲船高，單月淨利達106.3億元、月增6.1％。唯獨承銷業務因部分案源遞延或基期影響，單月淨利5.77億元，較上月衰退63.48％。

值得注意的是，若細看前10月累計數據，三大核心業務（經紀、自營、承銷）其實均較去年同期微幅衰退。其中，經紀業務因整體大盤成交值較去年減少，獲利年減3.35％至781.9億元；自營業務因出售證券利益縮水，年減5.74％至226.1億元；承銷業務則小減0.65％。

然而，整體稅後淨利逆勢翻正，關鍵在「其他項目」虧損大幅縮減。相較去年同期其他項目虧損達108.41億元，今年收斂至79.94億元，抵銷了本業的微幅下滑，以及課稅的時間點上，部分具遞延效應，助攻整體累計稅後純益以876.85億元超越去年的874.05億元，驚險達成正成長目標。