第3季財報淨值低於票面 力麗暫停融資券交易、5檔成功恢復

臺灣證券交易所公告，上市公司第3季財報的每股淨值、累積虧損資料，符合應暫停及恢復融資融券交易的名單，共有1檔暫停融資券、5檔恢復融資券。

每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券有1檔：力麗（1444）。

每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有5檔：聯發（1459）、冠西電（2466）、吉祥全（2491）、遠雄來（2712）、立萬利（3054）。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之114年第3季財務報告每股淨值及累積虧損資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單，並自本11月24日起實施。