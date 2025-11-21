快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股下跌示意圖。圖／AI生成
台股下跌示意圖。圖／AI生成

臺灣證券交易所統計，11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上周(11月14日)的27,397.50點下跌962.56點，跌幅約為3.51％，台灣50指數收盤為23,498.23點，較上周的24,322.26點下跌824.03點，跌幅約為3.39％，寶島股價指數收盤為29,464.40點，較上周的30,548.57點下跌1,084.17點，跌幅約為3.55％。

11月21日全體上市公司市場總值為新台幣85兆5,376.97億元，較上周(11月14日)市值88兆5,893.87億元減少3兆516.90億元，減幅約為3.44％。

產業別指數全面下跌，以汽車類指數下跌0.26％為最小，以電器電纜類指數下跌9.33％為最大，未含金融類指數下跌903.85點，跌幅約為3.73％，未含電子類指數下跌445.98點，跌幅約為2.36％，未含金融電子類指數下跌398.19點，跌幅約為2.93％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆9,064.62億元，全體上市股票成交金額為2兆6,554.21億元，股票成交量周轉率為3.01％，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類1兆559.67億元，占比39.77％。第二名電子零組件類4,870.81億元，占比18.34％。第三名電腦及週邊設備類2,608.60億元，占比9.82％。

成交量周轉率前三名產業為：第一名玻璃陶瓷類17.63％。第二名半導體類9.79％。第三名電子零組件類8.48％。

累計今年年初開盤迄今共216個交易日，集中市場總成交金額為87兆6,663.27億元，市場日平均成交金額為4,058.63億元，股票成交量周轉率為101.07％，股票日平均成交量周轉率為0.47％。

（以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料）

相關新聞

台股重挫991點寫史上第六大跌點 金管會這樣說

台股21日重挫991.42點，收在26,434.9點，寫下史上第六大單日跌點。雖然盤勢劇烈震盪，不過從歷史前十大跌點紀錄...

本周各類股全面崩跌 汽車股最抗跌、電器電纜崩逾9％傷最重

臺灣證券交易所統計，11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上周(11月14日)的27,397.50...

大摩亞太峰會重申台積電「首選」 持續按讚這些台廠供應鏈

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電（2330）首選（Top Pick）地位、...

光輝10月奏捷！全體券商今年累計獲利成長轉正

臺灣證券交易所統計，10月份全體證券商稅後淨利133.18億元，較上月成長7.96億元（約6.36％）；累計今年前十月全...

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股今日慘跌近千點，證期局下午信心喊話，指出台股基本面不錯。證期局根據本益比、殖利率、和營收等三大統計數據，指出截至10...

外資狠砍915億創今年新高！「殺誰買誰」名單一次看

美股遭輝達（NVIDIA）法說利多不續、聯準會降息時點不明，全球股市氣氛急凍，台股21日出現千點崩跌。台積電（2330）...

