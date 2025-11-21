大摩亞太峰會重申台積電「首選」 持續按讚這些台廠供應鏈

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電（2330）首選（Top Pick）地位、目標價1,688元；而信驊（5274）、旺矽（6223）、致茂（2360）等多家公司同獲「優於大盤」評等，台股科技供應鏈題材持續受青睞。

大摩重申對台積電「優於大盤」評等及首選個股，對其2026年強勁成長與利潤率擴張充滿信心。大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，面對持續升溫的AI半導體需求，台積電正保持產能紀律，同步加快美國與台灣廠擴產時程，以滿足客戶需求。此外，台積電強調，有限的產能將以完全透明、公平的方式分配，確保客戶競爭環境公平。

詹家鴻表示，後市展望上，台積電預計2025年營收年增率可望接近30%中段水準。值得注意的是，在最新財報電話會議中，台積電2024至2029年AI半導體年均複合成長率（CAGR）有望超越原先預期的40%。

毛利率方面，詹家鴻補充，台積電的晶圓定價將反映公司價值，目標長期維持53%以上毛利率。隨著營收規模擴大，2025 年海外毛利率稀釋約為 1-2%；2025 年後，海外稀釋約為 2-3%，五年後期則擴大至 3-4%。

事實上，近期3奈米晶圓產能增加與CoWoS擴充策略，呼應管理層「加快產能擴張」及輝達（NVIDIA）對強勁AI需求的預期。

台廠科技供應鏈中，大摩還按讚：信驊、旺矽、致茂、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、穎崴（6515）、譜瑞-KY（4966）、萬潤（6187）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、京元電子（2449）、台達電（2308）、廣達（2382）、瑞昱（2379）等，皆為「優於大盤」評等，後市可期。

值得注意的是，股王信驊目標價上看6,100元。大摩分析，預計信驊AST2700系列在2026年滲透率將維持在十幾個百分點，主要受新一代CPU伺服器平台推動，亦計畫持續擴大市占率。同時，AST2750也已在兩大伺服器CPU平台上獲得部分訂單，增添未來營收動能。

另外，信驊受AI外溢效應與汰換周期帶動，預期未來幾年一般伺服器出貨量將維持約6-8%的成長。晶片方面，橋接晶片（BIC）於2026年出貨量有望進一步提升；資安晶片（PFR）逐漸成為次世代伺服器 CPU標準，也將帶動相關出貨量增長，為公司營收提供支撐。