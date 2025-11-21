快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩亞太峰會重申台積電「首選」 持續按讚這些台廠供應鏈

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電首選地位、目標價1,688元。(歐新社)
外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電首選地位、目標價1,688元。(歐新社)

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電（2330）首選（Top Pick）地位、目標價1,688元；而信驊（5274）、旺矽（6223）、致茂（2360）等多家公司同獲「優於大盤」評等，台股科技供應鏈題材持續受青睞。　

大摩重申對台積電「優於大盤」評等及首選個股，對其2026年強勁成長與利潤率擴張充滿信心。大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，面對持續升溫的AI半導體需求，台積電正保持產能紀律，同步加快美國與台灣廠擴產時程，以滿足客戶需求。此外，台積電強調，有限的產能將以完全透明、公平的方式分配，確保客戶競爭環境公平。　

詹家鴻表示，後市展望上，台積電預計2025年營收年增率可望接近30%中段水準。值得注意的是，在最新財報電話會議中，台積電2024至2029年AI半導體年均複合成長率（CAGR）有望超越原先預期的40%。

毛利率方面，詹家鴻補充，台積電的晶圓定價將反映公司價值，目標長期維持53%以上毛利率。隨著營收規模擴大，2025 年海外毛利率稀釋約為 1-2%；2025 年後，海外稀釋約為 2-3%，五年後期則擴大至 3-4%。

事實上，近期3奈米晶圓產能增加與CoWoS擴充策略，呼應管理層「加快產能擴張」及輝達（NVIDIA）對強勁AI需求的預期。

台廠科技供應鏈中，大摩還按讚：信驊、旺矽、致茂、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）、穎崴（6515）、譜瑞-KY（4966）、萬潤（6187）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、京元電子（2449）、台達電（2308）、廣達（2382）、瑞昱（2379）等，皆為「優於大盤」評等，後市可期。

值得注意的是，股王信驊目標價上看6,100元。大摩分析，預計信驊AST2700系列在2026年滲透率將維持在十幾個百分點，主要受新一代CPU伺服器平台推動，亦計畫持續擴大市占率。同時，AST2750也已在兩大伺服器CPU平台上獲得部分訂單，增添未來營收動能。

另外，信驊受AI外溢效應與汰換周期帶動，預期未來幾年一般伺服器出貨量將維持約6-8%的成長。晶片方面，橋接晶片（BIC）於2026年出貨量有望進一步提升；資安晶片（PFR）逐漸成為次世代伺服器 CPU標準，也將帶動相關出貨量增長，為公司營收提供支撐。

台積電 大摩

延伸閱讀

劉德音矽谷獲羅伯特諾伊斯獎 「並肩台積電30年是畢生榮幸」

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

大摩示警DDR4被低估！台廠迎補漲行情 4檔目標價全面調升

相關新聞

台股重挫991點寫史上第六大跌點 金管會這樣說

台股21日重挫991.42點，收在26,434.9點，寫下史上第六大單日跌點。雖然盤勢劇烈震盪，不過從歷史前十大跌點紀錄...

本周各類股全面崩跌 汽車股最抗跌、電器電纜崩逾9％傷最重

臺灣證券交易所統計，11月21日發行量加權股價指數收盤為26,434.94點，較上周(11月14日)的27,397.50...

大摩亞太峰會重申台積電「首選」 持續按讚這些台廠供應鏈

外資摩根士丹利（大摩）證券近期舉行2025年亞太峰會。台廠中，大摩重申對台積電（2330）首選（Top Pick）地位、...

光輝10月奏捷！全體券商今年累計獲利成長轉正

臺灣證券交易所統計，10月份全體證券商稅後淨利133.18億元，較上月成長7.96億元（約6.36％）；累計今年前十月全...

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股今日慘跌近千點，證期局下午信心喊話，指出台股基本面不錯。證期局根據本益比、殖利率、和營收等三大統計數據，指出截至10...

外資狠砍915億創今年新高！「殺誰買誰」名單一次看

美股遭輝達（NVIDIA）法說利多不續、聯準會降息時點不明，全球股市氣氛急凍，台股21日出現千點崩跌。台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。