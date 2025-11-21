台股重挫991點寫史上第六大跌點 金管會這樣說

台股21日重挫991.42點，收在26,434.9點，寫下史上第六大單日跌點。雖然盤勢劇烈震盪，不過從歷史前十大跌點紀錄觀察，多數在事後數月出現平均約10％～20％不等的明顯反彈。金管會指出，截至今年10月底，台灣上市櫃公司累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%；另信用交易整戶擔保維持率仍有173.54%，在安全範圍。

亞股21日全面下挫，台股跌幅居前段班。根據金管會證期局統計，截至21日下午13時30分，主要亞股表現同步疲弱，新加坡下跌0.91%、上海下跌1.37%、香港跌1.40%、日本跌2.23%，韓國亦重挫3.64%，台股則下跌3.61％，成交量約5,498億元。

觀察上市櫃公司的基本面，證期局指出，截至今年10月底，上市櫃企業整體本益比約23.32倍、現金殖利率2.35%（含股票股利為2.43%）。此外，企業營運動能持續增強，上市櫃公司今年前10個月合計營收達40.09兆元，較去年同期增加12.51%；另在市場槓桿風險方面，截至11月20日，信用交易整戶擔保維持率為173.54%，仍維持在安全標準。

法人分析，全球股市下跌主要有兩大利空因素，一是市場擔憂AI泡沫化風險，因輝達（NVIDIA）公布的財報應收帳款攀高；二是美國公布非農就業人口11萬人，遠超過預期的5萬人，導致市場對降息預期走低，另一個數據是失業率上升，導致市場對於經濟後市的看法好壞參半。若以21日下跌的成分股來看，主要還是反映AI泡沫化隱憂，由台積電（2330）領先下跌大半。

儘管跌幅驚人，但回顧台股歷史前十大跌點紀錄可發現，急跌後反彈是常見現象。過去九起大型單日下跌事件中，以今年4月7日單日下跌2,065點為最大，3個月後則反彈16.6％，半年漲幅更超過41％，顯示高波動往往伴隨低點買盤進場，而若基本面未大幅轉弱，市場多能逐步回穩。