光輝10月奏捷！全體券商今年累計獲利成長轉正

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
損益情形統計(單位億元)。證交所／提供
臺灣證券交易所統計，10月份全體證券商稅後淨利133.18億元，較上月成長7.96億元（約6.36％）；累計今年前十月全體證券商稅後淨利876.85億元，較去年同期成長2.80億元（約0.32％），受惠加權指數10月份大漲9.34％帶動主力大戶資金回籠，使券商今年累計獲利成長「由負轉正」。

10月份大盤總成交值約10.896兆元，較上月增加6.95％，使證券商經紀手續費收入較上月成長；10月份自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長19.14億元（約68.48％）；10月份證券商承銷業務淨利較上月衰退10.03億元（約63.48％）。

值得注意的是，累計本年度1至10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退13.78億元（約5.74％）；本期承銷業務淨利較去年同期衰退0.48億元（約0.65％）。今年前十月累計稅前純益1,001.51億元，微幅低於去年同期的1,014.44億元，但稅後純益卻以876.85億元，小勝去年同期874.05億元，年增0.32％。

據了解，主因課稅的時間點上，部分具遞延效應，才使券商前十月的稅前獲利明明較低、稅後獲利數字卻較高，不過整體券商今年累計獲利確實正在逐步回溫中。

證券商

