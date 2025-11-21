台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股今日慘跌近千點，證期局下午信心喊話，指出台股基本面不錯。證期局根據本益比、殖利率、和營收等三大統計數據，指出截至10月底止，台股的本益比約23.32倍，現金殖利率為2.35%，若加計股票股利為2.43%，國內上市櫃公司114年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%，均展現台股的基本面。

台股今日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61%，成交量約5,498億元，與亞洲各國跌勢相較，包括新加坡跌0.91%，上海跌1.37%，香港跌1.40%，日本跌2.23%，南韓跌3.64%，台股的跌幅居亞股第二大，僅次於南韓。

以整戶擔保維持率數字觀察，證期局截至20日的統計顯示，信用交易的整戶擔保維持率為173.54%，而21日最新的維持率數字要到晚間才公布，估計會降至160%以下。