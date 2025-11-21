快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股周五慘跌近千點，跌幅居亞股第二大。記者曾原信／攝影
台股周五慘跌近千點，跌幅居亞股第二大。記者曾原信／攝影

台股今日慘跌近千點，證期局下午信心喊話，指出台股基本面不錯。證期局根據本益比、殖利率、和營收等三大統計數據，指出截至10月底止，台股的本益比約23.32倍，現金殖利率為2.35%，若加計股票股利為2.43%，國內上市櫃公司114年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%，均展現台股的基本面。

台股今日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61%，成交量約5,498億元，與亞洲各國跌勢相較，包括新加坡跌0.91%，上海跌1.37%，香港跌1.40%，日本跌2.23%，南韓跌3.64%，台股的跌幅居亞股第二大，僅次於南韓。

以整戶擔保維持率數字觀察，證期局截至20日的統計顯示，信用交易的整戶擔保維持率為173.54%，而21日最新的維持率數字要到晚間才公布，估計會降至160%以下。

台股 維持率

延伸閱讀

李在明投書埃及媒體：不能讓南北韓對話中斷

台股兩天震2000點！國安基金被點名「只撐台積電（2330）」引爆討論

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

相關新聞

外資狠砍915億創今年新高！「殺誰買誰」名單一次看

美股遭輝達（NVIDIA）法說利多不續、聯準會降息時點不明，全球股市氣氛急凍，台股21日出現千點崩跌。台積電（2330）...

台股大跌近千點 國安基金喊話：一直在場、必要時會出手

台股今日終場大跌991點接近千點，身為國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華下午受訪時表示，受美股四大指數大跌的影響，不只...

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股今日慘跌近千點，證期局下午信心喊話，指出台股基本面不錯。證期局根據本益比、殖利率、和營收等三大統計數據，指出截至10...

光輝10月奏捷！全體券商今年累計獲利成長轉正

臺灣證券交易所統計，10月份全體證券商稅後淨利133.18億元，較上月成長7.96億元（約6.36％）；累計今年前十月全...

季線破了要先跑嗎？法人：若有效跌破恐轉空、短線可以這麼做…

台股21日開低走低收在26,434.94點， 重挫991.42點，寫史上第六大收盤跌點，台股從高點走跌以來， 已下跌超過...

台股重挫還能進？法人：AI基本面仍有撐 但最好等站穩均線支撐再進場

Al遭遇亂流，台股在AI為首的賣壓衝擊之下，今日慘跌將近千點，失守季線。法人分析，包括華爾街在內愈來愈多人示警AI高估值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。