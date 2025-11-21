賴總統談台股：馬時代8,000點 現在最高28,000點

賴清德總統21日前往雲林出席活動，並向鄉親說明國家安全、經濟發展及社福政策等三大施政方向。他提及，前總統馬英九任內經濟年平均成長率為2.8%，蔡英文前總統任內提升至3.2%，股市加權指數由8,000多點攀升至23,000多點。

賴總統說明「國家安全」、「經濟發展」，及「社福政策」三大施政方向。

首先談到國家更安全，賴總統說，面對中國大陸的威脅一定要增加國防力量，因此需要提高軍事預算，並對外進行軍事採購及支持國防產業；國防預算是國家安全的預算，也是產業發展的預算。

他也說，國防自主的國家首先產業要健全，台灣具備此條件。不論目標是經濟進步或國家安全，都應增加國防預算。政府也希望打造「台灣之盾」，堅定守護全國2,300萬人民的生命財產安全。

談到經濟發展，賴總統強調，經濟始終是國家最重要的基礎，政府用最嚴謹的態度推動經濟發展。他提到，前總統馬英九任內經濟年平均成長率為2.8%，前總統蔡英文任內提升至3.2%，股市加權指數由8,000多點攀升至23,000多點。

賴總統指出，台灣去年經濟成長率達4.84%，今年第1季5.48%，第2季達近8%，第3季維持在7.6%，顯示台灣整體產業實力深厚，且股市最高曾突破2萬8千點，國際社會都看好台灣經濟發展。

賴總統表示，在國民所得方面，台灣人均所得已超越日本與韓國，平均達38,000美元，預估台灣在2030年前可望達到40,000美元。另外，台灣外匯存底已突破6,000億美元，且目前台灣的就業市場更是25年來最佳。

賴總統提及，儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰，因此政府特別推出多項協助措施。例如因應美國對等關稅帶來的衝擊，政府提出930億元支持方案，協助中小企業度過難關，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，盼提升產業競爭力。

他也說，除了特別預算，政府每年也編列預算協助企業導入人工智慧與數位工具，提高營運效率，希望透過支持中小企業帶動整體產業升級，讓大企業、小企業都能在良好環境中持續賺錢，創造台灣經濟永續成長。

賴總統指出，政府也實施減稅，租屋單身者年所得低於62萬6千元，四口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212萬4千元以下都不用繳綜合所得稅。這幾年來政府透過減稅，提高家庭可支配所得等方式擴大對社會的投資，照顧民眾。

談及社福政策，賴總統以「0-6歲國家一起養」政策為例，說明家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元；托育也有補助。政府一年編列1,100億元至1,200億元預算，幫助年輕夫婦減輕家庭負擔。

賴總統說，政府推動高中職免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬元，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1.5萬元。政府也推動長照3.0照顧長輩，目前全國長照據點共有1萬5千多處，已有10萬名長照服務員投入照護工作，服務對象包括長者及身心障礙者。