外資狠砍915億創今年新高！「殺誰買誰」名單一次看

美股遭輝達（NVIDIA）法說利多不續、聯準會降息時點不明，全球股市氣氛急凍，台股21日出現千點崩跌。台積電（2330）摜壓至1,385元，帶頭重挫之下，大盤盤中一度狂瀉1,030點，終場收跌991.42點、報26,434.94點，跌破季線，寫下歷史收盤第六大跌點。三大法人大賣1,080.73億元，外資更大舉倒貨915.36億元，改寫今年最大、歷史第四大賣超紀錄。

21日外資及陸資（不含外資自營商）狂倒915.36億元，投信小幅賣超12.63億元，自營商合計再砍152.74億元。累計整周，三大法人撤出2,077.08億元，賣壓沉重。

觀察外資賣超前十大個股，權值族群與5檔ETF遭猛烈砍殺。其中，元大台灣50（0050）遭大量調節148,791張居冠，鴻海（2317）賣超43,671張居次，台積電也遭減碼34,625張、富邦金（2881）賣超29,899張。

在殺聲隆隆中，復華富時不動產（00712）獲外資逆勢獲加碼15,662張居首，航海王萬海（2615）買超13,706張居次。顯示部分資金轉向收益型商品與貨櫃航運個股進行防禦布局。

專家強調，季線是多空分界，若跌破後三天未能站回，就視為有效跌破，將可能引發融資斷頭與進一步賣壓，大盤落底時點恐需等到融資大幅清洗後。