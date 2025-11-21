快訊

台股大跌近千點 國安基金喊話：一直在場、必要時會出手

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日終場大跌991點接近千點，國安基金下午出面信心喊話。記者曾原信／攝影
台股今日終場大跌991點接近千點，身為國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華下午受訪時表示，受美股四大指數大跌的影響，不只是台灣，包括日本、南韓、香港在內的亞股幾乎全面走跌，他也信心喊話指出，國安基金一直留在場內沒有退場，對於股市的動向都有積極觀察和應對，必要時一定會處理。

阮清華也分析台灣的基本面，他指出，台灣今年經濟成長率預估會超過5%，基本面可說相當穩健，近來股市的變化是短期的波動，他對台股有信心。至於AI產業是否泡沫化？阮清華表示，輝達近日公布的財報非常亮眼，從財報來看並沒有所謂的AI泡沫化的問題。

關於美股下跌，阮清華認為主要和美國非農就業比預期來得高，會影響美國聯準會降息速度等其他內生的因素有關，並不是AI泡沫化的問題導致，阮清華強調，股市看的是長線，不能只看一兩天的變化而已。股市是經濟的櫥窗，經濟好的話就不用太擔心股市的表現。

外資狠砍915億創今年新高！「殺誰買誰」名單一次看

美股遭輝達（NVIDIA）法說利多不續、聯準會降息時點不明，全球股市氣氛急凍，台股21日出現千點崩跌。台積電（2330）...

台股重挫還能進？法人：AI基本面仍有撐 但最好等站穩均線支撐再進場

Al遭遇亂流，台股在AI為首的賣壓衝擊之下，今日慘跌將近千點，失守季線。法人分析，包括華爾街在內愈來愈多人示警AI高估值...

外資大逃殺抽資915億元！三大法人聯手重砍1080億元 台股跌破季線

美國聯準會降息與否混沌不明，輝達（NVIDIA）法說利多曇花一現，國際股市紛紛大舉回落，台股21日也在台積電（2330）...

台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，加權股價指數終場以2萬6434點作收，重挫991點，為史上第六大收...

台積電最後一盤爆7986張賣單…收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

台積電（2330）21日開低，1,400元失守，最後一盤爆7,986張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,385元，...

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成...

