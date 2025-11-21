聽新聞
台股大跌近千點 國安基金喊話：一直在場、必要時會出手
台股今日終場大跌991點接近千點，身為國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華下午受訪時表示，受美股四大指數大跌的影響，不只是台灣，包括日本、南韓、香港在內的亞股幾乎全面走跌，他也信心喊話指出，國安基金一直留在場內沒有退場，對於股市的動向都有積極觀察和應對，必要時一定會處理。
阮清華也分析台灣的基本面，他指出，台灣今年經濟成長率預估會超過5%，基本面可說相當穩健，近來股市的變化是短期的波動，他對台股有信心。至於AI產業是否泡沫化？阮清華表示，輝達近日公布的財報非常亮眼，從財報來看並沒有所謂的AI泡沫化的問題。
關於美股下跌，阮清華認為主要和美國非農就業比預期來得高，會影響美國聯準會降息速度等其他內生的因素有關，並不是AI泡沫化的問題導致，阮清華強調，股市看的是長線，不能只看一兩天的變化而已。股市是經濟的櫥窗，經濟好的話就不用太擔心股市的表現。
