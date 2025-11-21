季線破了要先跑嗎？法人：若有效跌破恐轉空、短線可以這麼做…

台股21日開低走低收在26,434.94點，重挫991.42點，寫史上第六大收盤跌點，台股從高點走跌以來，已下跌超過2,000點，在遭逢市場擔心AI泡沫及Fed降息變數的衝擊下跌破季線，這時候該不該先跑？或者勇敢進場布局？法人坦言，季線是多空分界點，不能有效跌破，否則趨勢將轉空，短線先觀察季線能否守住，採區間操作保守因應。

台股早盤以26,821.97點開出，盤中一度下探至26,395.98點，下跌1,030.38點，為史上盤中第七大跌點，台積電早盤以1,395元開低，下跌60元，一度拉至1,405元，下跌50元，盤中再上演1,400元關卡價位保衛戰，可惜賣壓沉重下再度失守，最後一盤更爆出7,986張賣單，拉低股價收在今日最低的1,385元，下跌70元， 跌幅4.81%，影響大盤指數約540點。

台股大盤指數終場收26,434.94點，下跌991.42點，寫史上第六大收盤跌點，季線失守；台股本周下跌962.56點，統計自11月4日的盤中高點28,554.61點反轉下滑以來，指數已下跌2,119.67點，5日線、月線、季線及28,000點、27,000點關卡相繼失守。

統一投顧董事長黎方國表示，由於投資人信心脆弱，台股重挫的原因主要是對AI泡沫的疑慮，還有12月Fed是否降息的不確定性增高，另外，日債殖利率高造成日債價格下跌，引發流動性問題，也衝擊美股及台股下跌。

黎方國強調，季線必須守住，因為季線是多空分界點，不能有效跌破，若是跌落季線3天未站回，則視為有效跌破，大盤將轉空，恐進一步引爆殺融資賣壓，屆時則要等到融資減肥才會落底。

黎方國預估，短線若能守住季線未有效跌破，台股在年底前將呈現橫盤的走勢，預估短線高點約是前高的28,554點，在操作上應保守，採區間操作，可以留意輝達概念股、台積電概念股、蘋果概念股及集團作帳股、金融股等，逢低承接。

證券分析師張陳浩表示，輝達（NVIDIA）效應是造成台股重挫的主要關鍵，財報行情只出現1天，主要是市場擔心財報中應收帳款增加的情況，及消費者對AI終端產品價格是否能接受的疑慮。

張陳浩強調，市場除對輝達存有兩大疑慮，在12月的Fed降息上也存有不確定性，也是影響美股周四下跌的一個重要原因；台股方面，張陳浩表示，可先等因輝達造成的不安定感消除，預估11月將是區間整理， 操作上建議保守。