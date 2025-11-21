快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫還能進？法人：AI基本面仍有撐 但最好等站穩均線支撐再進場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日跌破季線，法人認為AI基本面仍有撐，但最好等站穩均線支撐再進場。（路透）
台股今日跌破季線，法人認為AI基本面仍有撐，但最好等站穩均線支撐再進場。（路透）

Al遭遇亂流，台股在AI為首的賣壓衝擊之下，今日慘跌將近千點，失守季線。法人分析，包括華爾街在內愈來愈多人示警AI高估值現象可能引發網路泡沫重演，使投資人逢高調節心態湧現，使許多AI概念股被打壓走疲，美股主要指數也陸續回測季線。

儘管市場出現質疑AI泡沫化的聲音，但是學者專家仍不乏看好AI基本面者。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，A I並不是沒有基本面的加持，而且應用面的擴張還在起步階段，至少未來還有80%以上的應用面擴張空間。

林啟超分析，只是由於最近這一年來不論是美股或台股的大盤指數，以及許多AI概念股的股價不斷創新高，所以難免使得投資者會疑慮是否即將反轉，未來AI概念股的股價起起伏伏可能會變成常態，往往都得等到最新的營收報告出來，才令不論是法人或是散戶的投資者重新拾回信心。

也有法人分析指出，現在市場訊息雜亂，除了AI是否泡沫化的問題之外，另外也有美國政府缺乏通膨跟就業這些最新數據的干擾，以及聯準會降息力道減弱，甚至12月可能暫停這些因素，對股市也有衝擊。

法人表示，大盤接連失守重要關卡，並打破沿著月線墊高的長期慣性，同時間融資不減反增，對照法人賣超態勢未變，籌碼面凌亂恐拉長調整時間；此外技術面同樣承壓，日、周KD指標開口向下，騰落指標持續滑落，整體操作難度偏高，現階段應優先控管資金水位，等待指數連續三日未見低點，或是積極站上短期均線，才有利盤勢回穩。

不過儘管AI概念股在市場不斷有泡沫化的雜音，但是在選股的方向上，法人仍然建議可以逢低布局的股票，仍然是以AI所衍生的投資商機為主。法人分析，隨著AI技術演進，相關軍備競賽依舊是當前投資主軸，供應鏈中包含電源解決方案、滑軌機殼、水冷散熱、PCB材料等，營收動能將保持高度成長；此外，儲存產業因供需緊張推升報價衝高，其中DRAM、NAND Flash、記憶體模組與封測接力比價，上述類股可趁拉回時，尋找均線支撐作為切入原則。

至於對AI類股該如何操作，法人建議，台股多日無法站穩月線，顯示市場抱持謹慎，個股就容易出現創高震盪走勢，因此短線急漲的半導體、Al等個股漲幅過大勿追捧，可待拉回10日均線支撐再行布局。法人指出，AI，伺服器帶動零組件需求之外，報價也跟著走揚，除散熱、探針卡、電源、PCB、記憶體之外，被動元件（電容、電感）、第三代半導體等產業也可望受惠，扭轉過去營運頹勢，相關個股可留意股價走強伺機偏多的交易機會。

AI 市場

延伸閱讀

台股兩天震2000點！國安基金被點名「只撐台積電（2330）」引爆討論

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

輝達財報挨誤會…台股大跌另有原因？哲哲：應收帳款增103億不是泡沫

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

相關新聞

外資狠砍915億創今年新高！「殺誰買誰」名單一次看

美股遭輝達（NVIDIA）法說利多不續、聯準會降息時點不明，全球股市氣氛急凍，台股21日出現千點崩跌。台積電（2330）...

台股重挫還能進？法人：AI基本面仍有撐 但最好等站穩均線支撐再進場

Al遭遇亂流，台股在AI為首的賣壓衝擊之下，今日慘跌將近千點，失守季線。法人分析，包括華爾街在內愈來愈多人示警AI高估值...

外資大逃殺抽資915億元！三大法人聯手重砍1080億元 台股跌破季線

美國聯準會降息與否混沌不明，輝達（NVIDIA）法說利多曇花一現，國際股市紛紛大舉回落，台股21日也在台積電（2330）...

台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，加權股價指數終場以2萬6434點作收，重挫991點，為史上第六大收...

台積電最後一盤爆7986張賣單…收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

台積電（2330）21日開低，1,400元失守，最後一盤爆7,986張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,385元，...

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。