台股重挫還能進？法人：AI基本面仍有撐 但最好等站穩均線支撐再進場

Al遭遇亂流，台股在AI為首的賣壓衝擊之下，今日慘跌將近千點，失守季線。法人分析，包括華爾街在內愈來愈多人示警AI高估值現象可能引發網路泡沫重演，使投資人逢高調節心態湧現，使許多AI概念股被打壓走疲，美股主要指數也陸續回測季線。

儘管市場出現質疑AI泡沫化的聲音，但是學者專家仍不乏看好AI基本面者。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，A I並不是沒有基本面的加持，而且應用面的擴張還在起步階段，至少未來還有80%以上的應用面擴張空間。

林啟超分析，只是由於最近這一年來不論是美股或台股的大盤指數，以及許多AI概念股的股價不斷創新高，所以難免使得投資者會疑慮是否即將反轉，未來AI概念股的股價起起伏伏可能會變成常態，往往都得等到最新的營收報告出來，才令不論是法人或是散戶的投資者重新拾回信心。

也有法人分析指出，現在市場訊息雜亂，除了AI是否泡沫化的問題之外，另外也有美國政府缺乏通膨跟就業這些最新數據的干擾，以及聯準會降息力道減弱，甚至12月可能暫停這些因素，對股市也有衝擊。

法人表示，大盤接連失守重要關卡，並打破沿著月線墊高的長期慣性，同時間融資不減反增，對照法人賣超態勢未變，籌碼面凌亂恐拉長調整時間；此外技術面同樣承壓，日、周KD指標開口向下，騰落指標持續滑落，整體操作難度偏高，現階段應優先控管資金水位，等待指數連續三日未見低點，或是積極站上短期均線，才有利盤勢回穩。

不過儘管AI概念股在市場不斷有泡沫化的雜音，但是在選股的方向上，法人仍然建議可以逢低布局的股票，仍然是以AI所衍生的投資商機為主。法人分析，隨著AI技術演進，相關軍備競賽依舊是當前投資主軸，供應鏈中包含電源解決方案、滑軌機殼、水冷散熱、PCB材料等，營收動能將保持高度成長；此外，儲存產業因供需緊張推升報價衝高，其中DRAM、NAND Flash、記憶體模組與封測接力比價，上述類股可趁拉回時，尋找均線支撐作為切入原則。

至於對AI類股該如何操作，法人建議，台股多日無法站穩月線，顯示市場抱持謹慎，個股就容易出現創高震盪走勢，因此短線急漲的半導體、Al等個股漲幅過大勿追捧，可待拉回10日均線支撐再行布局。法人指出，AI，伺服器帶動零組件需求之外，報價也跟著走揚，除散熱、探針卡、電源、PCB、記憶體之外，被動元件（電容、電感）、第三代半導體等產業也可望受惠，扭轉過去營運頹勢，相關個股可留意股價走強伺機偏多的交易機會。