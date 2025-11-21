快訊

台股單日大跌近千點 財政部次長阮清華：台灣經濟基本面穩健、仍有信心

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華。葉佳華／攝影
財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華。葉佳華／攝影

台股今天開低收低，加權指數終場下跌991點，寫史上第6大收盤跌點，收在26,434點，跌破26,470點季線關卡，成交值新台幣5,498億元。台股累計本周已下挫962點。對此，財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今日表示，台灣經濟基本面仍相當穩健，以經濟體質而言，這可能是短期的波動，但國安基金也將會持續密切關注並妥適處理。

財政部次長阮清華21日出席財政部普發現金郵局領現記者會，會後他接受媒體採訪時指出，這一次股市下跌主要受到國際影響，特別是受到美股影響，不只是台灣下挫，韓國、日本、香港也幾乎全面下挫，但他認為，台灣經濟基本面相當穩健，今年全年經濟成長率超過5％以上，以經濟體質而言，這可能是短期的波動，但國安基金將持續密切關注整個國際政經情勢的變化情況，並妥適處理，目前國安基金還沒有退場，希望大家不用太擔心。

媒體問及，國安基金是否有積極護盤？阮清華回應，不方便說。但他強調，會妥適處理，且對於股市仍有信心，加上輝達（NVIDIA）財報還是相當亮眼，代表市場所擔心AI泡沫化的疑慮，目前看起來並沒有這個疑慮。

阮清華接著說，最近美股下跌大部分原因主要在於內部問題，例如非農就業數據比預期來得好，牽動美國聯準會降息的速度，這部分造成影響，但這必須密切關注，畢竟股市不是只有看一、兩天，要看長遠的趨勢。

阮清華也說，希望投資人不要只看一兩天，而是看長遠一點，最主要台灣經濟基本面還是很穩健，股市是經濟的櫥窗，經濟如果好，長遠來看，其實不用太擔心，但還是要呼籲投資人，要注意相關風險，並以自身能承擔的風險來妥適操作。

