外資大逃殺抽資915億元！三大法人聯手重砍1080億元 台股跌破季線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股重挫近千點，失守季線。圖／AI生成
美國聯準會降息與否混沌不明，輝達（NVIDIA）法說利多曇花一現，國際股市紛紛大舉回落，台股21日也在台積電（2330）直接下殺1,385元，帶頭下殺之下，指數盤中一度重挫1,030.38點、下探至26,395.98點，終場跌991.42點、改寫歷史第六大單日跌點，跌破季線，收26,434.94點，成交值5,498.35億元，三大法人聯手重砍1,080.73億元，其中外資即大賣915.36億元。

統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超915.36億元，投信賣超12.63億元；自營商賣超（合計）152.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.49億元、自營商（避險）賣超141.25億元。

累計一周，集中市場指數跌962.56點、跌幅3.51%，周線連3黑，三大法人賣超2,077.08億元；11月以來跌1,798.41點、跌幅6.37%。

盤面上，台積電1,400元關卡遭破防、直接下殺1,385元，影響大盤跌點達540點，挾近5.5萬張大量、成交值暴衝至756億元，累計一周下跌3.15%；鴻海（2317）翻落5日線、收當日最低價225元，累計一周跌6.64%；台達電（2308）大跌6.18%、再度失守900元關卡，跌破5日線，累計一周跌2.93%；聯發科（2454）跌3.38%、收1,145元，累計一周跌6.91%；富邦金（2881）臨收也遭空頭狙擊，爆出21,852張大量，股價急殺0.8元、翻黑收低在88.7元，累計一周跌4.93%。

觀察成交值超過百億元個股有7檔，股價全面收黑。依序為：台積電756.77億元，股價跌4.81%、收1,385元；鴻海208.7億元，股價跌4.86%、收225元；南亞科（2408）189.04億元，股價跌9.97%、收140元；元大台灣50（0050）成交178.9億元，股價跌3.31%、收59.85元；金居（8358）159.19億元，股價跌2.31%、收233元；奇鋐（3017）152.21億元，股價跌7.12%、收1240元；台達電144.94億元，股價跌6.18%、收895元。

