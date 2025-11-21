快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙／台北即時報導
台北股市今日上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點。記者曾原信／攝影
台北股市今日上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點。記者曾原信／攝影

台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，加權股價指數終場以2萬6434點作收，重挫991點，為史上第六大收盤跌點，跌幅高達3.61％，台股大盤不僅再度跌破2萬7千點，也失守季線2萬6470點關卡，成交量5498億元。

台股重挫近千點，盤中下探2萬6395點，一度大跌1030點，指數連2萬6400點也被踩破。分析師表示，台股是在反映前一天美股開高走低並且大跌的走勢，美國非農就業數據表現優於預期，美國聯準會12月降息的預期不到5成，是美股出現主要殺盤原因。基本面雖然有輝達亮眼的財報，但市場並不買帳。

除了被美股拖累之外，台股還有自己的問題，分析師指出，新台幣趨勢呈現貶值，外資11月在台股賣超2600億元以上，台股欲振無力，只要台幣匯率還在貶，台股還是會有持續下跌的壓力。

大盤止跌訊號目前難覓，分析師說，融資昨天還增加30億元，散戶看到拉回就搶進，不利籌碼穩定。

權王台積電下殺70元，以1385元收盤，創10月初以來最低價，但仍在季線1360元之上，台積電市值滑落，現已不到36兆元，影響大盤指數約562點；包括鴻海、台達電、聯發科等權值股，信驊、緯穎等高價股也都重挫。

護國神山台積電今日大跌70來到每股1385元的價位，距離季線的1360元價位只有一步之遙，跌幅高達4.61%比大盤跌勢更深，也把昨日當日的漲幅全部吐光還倒賠，影響所及台股今日已經把週四單日上漲836點的漲幅全部吐光，還倒賠接近200點，受災慘重的大型權值股還包括了台達電，每股下跌59元，跌幅高達6.18%。

費城半導體指數周四暴跌4.7%，也使全球記憶體類股受災慘重，台股也出現骨牌效應，包括華邦電、群聯、南亞科、威剛、商丞等記憶體族群更全面殺至跌停。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電最後一盤爆7986張賣單…收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

台股兩天震2000點！國安基金被點名「只撐台積電（2330）」引爆討論

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股重挫！台積電失守1,400元 記憶體族群殺聲隆隆

相關新聞

外資大逃殺抽資915億元！三大法人聯手重砍1080億元 台股跌破季線

美國聯準會降息與否混沌不明，輝達（NVIDIA）法說利多曇花一現，國際股市紛紛大舉回落，台股21日也在台積電（2330）...

台股重挫近千點是「史上第六大跌點」 分析師：散戶搶進不利籌碼穩定

台北股市上演黑色星期五走勢，開低走低，盤中重摔逾千點，加權股價指數終場以2萬6434點作收，重挫991點，為史上第六大收...

台積電最後一盤爆7986張賣單…收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

台積電（2330）21日開低，1,400元失守，最後一盤爆7,986張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,385元，...

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成...

台股重挫！台積電失守1,400元 記憶體族群殺聲隆隆

台北股市21日跟隨國際股市走弱開低走低，主因市場對美國聯準會（Fed）12月再度降息的期待明顯降溫、隔夜美股回跌，壓抑亞...

大盤重挫逾千點！這檔逆勢抗跌走揚 股價創近一年新高

台股加權指數21日重挫，盤中跌點擴大至千點以上，跌幅逾3.35%，不過金屬回收大廠金益鼎（8390）卻展現強大抗跌韌性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。