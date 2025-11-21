快訊

台積電最後一盤爆7986張賣單…收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電21日開低，1,400元失守，最後一盤爆7,986張賣單，一口氣拉低10元股價。(路透)
台積電21日開低，1,400元失守，最後一盤爆7,986張賣單，一口氣拉低10元股價。(路透)

台積電（2330）21日開低，1,400元失守，最後一盤爆7,986張賣單，一口氣拉低10元股價，終場收在1,385元，下跌70元，跌幅4.81%，市值大降至35兆9,166億元；台股收在26,434.94點，重挫991.42點，寫史上第六大收盤跌點，光是台積電大跌，就影響大盤指數約540點。

台積電早盤以1,395元開低，下跌60元，一度拉至1,405元，下跌50元，盤中再上演1,400元關卡價位保衛戰，可惜賣壓沉重下再度失守，最後一盤更爆出7,986張賣單，拉低股價收在今日最低的1,385元，下跌70元，跌幅4.81%，以下跌金額來看，為史上第三大單日下跌金額，跌幅則是史上第八大。

台股早盤以26,821.97點開出，盤中一度下探至26,395.98點，下跌1,030.38點，為史上盤中第七大跌點，台積電重挫70元，影響大盤指數540點，大盤指數終場收26,434.94點，下跌991.42點，寫史上第六大收盤跌點。

