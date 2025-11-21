快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

聽新聞
0:00 / 0:00

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成交量5,498億元，跌破季線。圖/本報資料照片
台股終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成交量5,498億元，跌破季線。圖/本報資料照片

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成交量5,498億元，跌破季線支撐，台積電（2330）終場下跌70元，收1,385元。

觀察台股成交額排行榜，量大跌停的有華邦電（2344）、南亞科（2408）、大量（3167）、定穎投控（3715）、群聯（8299）等，其餘威、力旺（3529）、台光電（2383）、旺宏（2337）、建準（2421）、波若威（3163）、景碩（3189）、一詮（2486）、南亞等表現同樣弱勢。

盤面上觀察盤面上權值股多數呈現下跌，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中華電（2412）、日月光投控（3711）等電子權值全數下殺，僅中信金（2891）、聯電（2303）、華南金（2880）等逆勢撐盤。

美國昨晚公布政府關門期間延後的9月非農就業報告，9月非農新增就業11.9萬人，大幅高於市場預期的5萬人，使得市場降低對12月降息的預期。最新聯邦基金期貨顯示，12月降息機率跌至不到40%。美股昨晚因輝達財報利多開高，但在非農數據公布後盤勢出現豬羊變色，終場四大指數下跌。

統一投顧表示，美國周四公告非農數據亮眼，卻導致12月FED降息機率跌破40%，降息恐延後的擔憂，澆熄輝達財報利多，美股四大指數及台積電ADR收盤均失守季線。台股周四跳空上漲並站上5日線，但受美股大跌影響，今日恐再度回測昨日缺口，惟技術指標已來至超賣區，加上昨日經濟部公佈外銷訂單連九個月正成長、鴻海預計今日公開宣布與OpenAI合作等利多，預期季線具支撐力道。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股(包含散熱、電源及PCB)、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等。

台積電 降息

延伸閱讀

台股重挫！台積電失守1,400元 記憶體族群殺聲隆隆

輝達財報挨誤會…台股大跌另有原因？哲哲：應收帳款增103億不是泡沫

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

相關新聞

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

Fed降息預期降溫，美股昨夜回落，科技股殺聲隆隆，亞股21日也一片慘綠，台股更在台積電（2330）向下觸及1,385元低...

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

台積電股價從1500高檔滑落，最近也大起大落，該如何評估呢？從大盤來看，台積電權重已經超過4成，大盤已經成為台積電的樣子，一但有股災降臨，台積電絕對是護盤的首選，所以股災時要跟著國家隊用力進場。 目前台積電的業績看不到烏雲，所以也不用太過擔心，投資股票還是要看本業的前景，所以來分析一下：

記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR　網憂AI供應鏈全面緊縮

未來兩年記憶體價格可能再漲一倍？研究機構Counterpoint Research最新報告指出，輝達（NVIDIA）考慮在下一代AI伺服器中改採手機常用的LPDDR記憶體取代DDR5，以降低功耗，卻恐進一步加劇供應鏈吃緊，帶動DRAM價格持續走升。相關消息在PTT股板引發熱烈討論，原PO直言「看來真的是要再來一次超級循環了」，記憶體族群前景、台廠能否受惠成為網友關注焦點。

運動休閒股逆勢抗跌！「製鞋股王」來億寫近月新高價

台股盤中大跌千點，運動休閒類股指數逆勢抗跌，漲幅居各類股指數之冠；隨著第4季製鞋業旺季至，加上明年世足賽效應，國際品牌啟...

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成...

台股重挫！台積電失守1,400元 記憶體族群殺聲隆隆

台北股市21日跟隨國際股市走弱開低走低，主因市場對美國聯準會（Fed）12月再度降息的期待明顯降溫、隔夜美股回跌，壓抑亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。