跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成交量5,498億元，跌破季線支撐，台積電（2330）終場下跌70元，收1,385元。

觀察台股成交額排行榜，量大跌停的有華邦電（2344）、南亞科（2408）、大量（3167）、定穎投控（3715）、群聯（8299）等，其餘威、力旺（3529）、台光電（2383）、旺宏（2337）、建準（2421）、波若威（3163）、景碩（3189）、一詮（2486）、南亞等表現同樣弱勢。

盤面上觀察盤面上權值股多數呈現下跌，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）、中華電（2412）、日月光投控（3711）等電子權值全數下殺，僅中信金（2891）、聯電（2303）、華南金（2880）等逆勢撐盤。

美國昨晚公布政府關門期間延後的9月非農就業報告，9月非農新增就業11.9萬人，大幅高於市場預期的5萬人，使得市場降低對12月降息的預期。最新聯邦基金期貨顯示，12月降息機率跌至不到40%。美股昨晚因輝達財報利多開高，但在非農數據公布後盤勢出現豬羊變色，終場四大指數下跌。

統一投顧表示，美國周四公告非農數據亮眼，卻導致12月FED降息機率跌破40%，降息恐延後的擔憂，澆熄輝達財報利多，美股四大指數及台積電ADR收盤均失守季線。台股周四跳空上漲並站上5日線，但受美股大跌影響，今日恐再度回測昨日缺口，惟技術指標已來至超賣區，加上昨日經濟部公佈外銷訂單連九個月正成長、鴻海預計今日公開宣布與OpenAI合作等利多，預期季線具支撐力道。

操作上建議季線附近進行加碼，以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股(包含散熱、電源及PCB)、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、電力能源相關、成衣製鞋及生技等。