台股重挫！台積電失守1,400元 記憶體族群殺聲隆隆

台北股市21日跟隨國際股市走弱開低走低，主因市場對美國聯準會（Fed）12月再度降息的期待明顯降溫、隔夜美股回跌，壓抑亞股情緒。台積電（2330）跌破1,400元大關，記憶體相關個股更成為殺盤重心，拖累大盤走勢疲弱。

聯準會自10月底降息後，多位官員近期接連釋出對通膨仍有疑慮的訊號，市場押注12月再降息的機率已從先前逾六成滑落到約五成附近，交易員多認為年底是否再度放鬆貨幣政策「難分軒輊」。在降息預期退潮之下，近一週全球股市與公債價格同步承壓，美股主要指數隔夜再度回檔，拖累今早亞洲主要市場普遍走低。

權值股方面，台積電早盤跳空開低至1,395元，跌幅約4.1%，終場失守1,400元關卡，終場收1385元，跌4.81%，成交量逾5.4萬張，成為指數下跌主要來源之一；其他電子權值股亦多呈現補跌走勢，市場風險趨避情緒升溫。

記憶體族群由前一波多頭焦點，急轉為盤面重災區。NAND控制晶片廠群聯（8299）終場鎖在跌停1,065元，下跌 115元；DRAM大廠南亞科（2408）收盤價140元，同樣收跌停、大跌15.5元；華邦電（2344）報52.2元，重挫 5.8元，亦鎖死跌停。相較之下，模組廠威剛（3260）雖未跌停，收盤仍回落至173.5元，下跌17元、跌8.92%。先前因記憶體報價看漲與AI需求題材連日大漲的個股，今日全面遭到獲利了結與追價停損雙重賣壓襲擊。

法人指出，在全球對聯準會年底降息的樂觀情緒降溫、美元與美債殖利率走高之際，原本漲幅較深的高價電子與記憶體股，成為資金調節首選。後續需觀察核心PCE等美國通膨指標、JOLTS職缺與失業金申請等勞動市場數據，以及聯準會官員最新談話，是否進一步改變市場對12月利率決策的押注，也將左右台積電等權值股能否止穩並吸引中長線資金進場承接。