大盤重挫逾千點！這檔逆勢抗跌走揚 股價創近一年新高

台股加權指數21日重挫，盤中跌點擴大至千點以上，跌幅逾3.35%，不過金屬回收大廠金益鼎（8390）卻展現強大抗跌韌性，盤中股價一度衝上80元，創下近一年新高，午盤暫報78.5元，逆勢上漲1.55%，表現遠優於大盤。市場分析，公司在貴金屬題材與綠能廢棄物雙重利多加持下，吸引資金逆勢進駐。

從基本面來看，金益鼎受惠於國際金、銅價維持高檔，法人看好今年全年每股稅後純益有望挑戰新高。此外，新竹二廠即將商轉，鎖定廢棄太陽能板處理等綠能廢棄物，為公司提供明確的成長新動能，市場高度關注此環保商機。

籌碼面上，三大法人自13日以來持續買超，其中外資已連續買超6天，累計達5,476張；自營商也連續買超2天。在法人主力同步推升下，即使今日大盤遭遇重大利空，金益鼎股價仍維持在高檔震盪，顯示多方力道強勁。近三日（至21日午盤）股價累積漲幅達10.9%，與大盤的重挫3.4%形成強烈對比。