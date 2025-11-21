造紙業第4季有望落底反彈 華紙、士紙、永豐餘齊揚

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
圖為造紙業示意圖。新華社
台股21日大跌千點，造紙族群則逆勢抗跌，類股指數一度上揚1.71%，個股也齊呈漲勢。法人預期，隨越南市場供不應求、中國大陸工紙價格上揚，工紙業者第4季有望落底回升，帶動華紙（1905）盤中漲逾3%，士紙（1903）盤中漲逾3.5％，永豐餘（1907）漲幅也超過2%。

林漿紙廠華紙一度漲逾3％，工紙大廠永豐餘漲逾2%左右，兩檔成交量均破千；士紙漲幅在3%左右；榮成（1909）盤中一度上漲1.5％，後收斂至平盤。

永豐餘在近日法說會上表示，工紙市場已出現落底回升跡象，第3季受惠原料成本明顯下降，虧損幅度收斂。再加上越南工紙供不應求，帶動價格上漲；中國大陸近期工紙價格也止跌向上，有助推升獲利。

市場預期，隨著工紙價格逐步回升、海外售價調整到位，工紙持續朝向落底反彈的方向發展，第4季有望延續回穩態勢。

華紙也表示，第4季紙漿價格上漲，加上認列觀音廠不動產收益，獲利有望較前一季成長；惟漿價仍處於盤整態勢，市場需求仍需觀望。

工紙 市場

