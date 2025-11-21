快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

富邦金、華南金築起防線 金融類股千點急殺中展現韌性

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股更在台積電（2330）下探至1,385元的拖累下，盤中重挫超過千點，26,400點大關與季線警鈴大作，昨日漲點已全數吐光。 中央社
台股更在台積電（2330）下探至1,385元的拖累下，盤中重挫超過千點，26,400點大關與季線警鈴大作，昨日漲點已全數吐光。 中央社

FED降息預期降溫，美股全面回檔，21日亞股陷入一片綠海。台股更在台積電（2330）下探至1,385元的拖累下，盤中重挫超過千點，26,400點大關與季線警鈴大作，昨日漲點已全數吐光。電子權值股遭到資金大規模撤離，在市場恐慌情緒上升之際，金融類股挺身力抗空頭。

其中，華南金（2880）一度逆漲逾2%，富邦金（2881）穩住高檔，並帶動上海商銀（5876）、第一金（2892）、國票金（2889）、台產（2832）、王道銀行（2897）、聯邦銀（2838）與第一保（2852）等同步小漲，形成盤面少數的穩定避風港。

華南金前三季稅後純益達199億元、年增11.5%，金控本體與旗下銀行、產險全面改寫歷史同期新高，並宣布自2026年起啟動五年中長期轉型計畫，從「提升獲利品質」邁向「擴大規模」的新階段。

富邦金則以10月稅後純益179.2億元、前十月純益達1,088.4億元，穩坐金控獲利王。雖然外資本周連四日賣超逾10萬張，但投信大舉買超近9萬張，成為撐住金融股的重要內資力量。

除了短線籌碼改善外，金融族群的中期展望也愈趨正面。下半年以來全球市場頻頻創高，主管機關調整外匯準備金新制後，銀行與壽險業者的避險壓力明顯舒緩，利差改善帶動獲利體質轉強。

法人指出，台股在AI狂潮推動下，今年一路震盪創高至28,554.61點，歷經三年多頭後，整體殖利率已逐步回落，息收回歸常軌，加上電子與成長股今年大多已歷經大幅反彈，評價重新墊高，現階段金融類與高息股也許更具「落後補漲」魅力。

在今日千點急殺的恐慌盤中，金融類股的強勢表現宛如盤面最後的穩定器。隨著市場進入升息尾聲觀望期、資金偏好逐步轉向防禦型資產，金融族群有望成為短線抗跌焦點，也被視為年底布局中相對安全且具補漲空間的選項。

富邦金 市場

