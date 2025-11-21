台股重挫！資金湧入這族群 其中最強一檔盤中逆勢漲7%

台股21日重挫，盤面上科技權值股表現弱，資金轉入製鞋、紡織等防禦型產業，其中來億-KY（6890）表現亮眼，盤中逆勢大漲逾7%，法人指出，由於即將進入傳統旺季，加上客戶高價鞋款出貨增加，預期第4季將重啟成長。

法人指出，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟與效率改進而緩解，並且世足賽即將舉行，整體產業將有望回到正成長軌道，台廠方面寶成（9904）、志強-KY（6768）、來億-KY、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等代工廠有望迎來復甦。

據統計，全球運動鞋市場約有800至1,000億美元的規模，年複合成長率5%-8%，品牌當中，Nike與Adidas為前兩大品牌，兩者合計市占率達六成，其他品牌市占率在10%以下。

另外，世足賽將於2026年6月在北美舉行，各品牌將推出相關球衣、球鞋，國內供應商將自12月起開始出貨相關產品，出貨熱度持續至明年上半年。重大賽事舉行對刺激周邊商品消費熱度有助益。

法人指出，來億受惠HOKA及Adidas出貨升溫，提振旺季營運，預估第4季營收達104.32億元，季增30%，關稅分攤影響消除及產品組合轉佳，預估毛利率增至17%。

來億為主要客戶的核心供應商地位穩固，與客戶的產能規劃維持正向，持續擴張，包括HOKA產能預估可年增20%、Adidas產能預估可年增15%，NewBalance產能倍增等，可推動2026年營收獲利重啟成長。