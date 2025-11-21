台股重挫！資金湧入這族群 其中最強一檔盤中逆勢漲7%

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股21日重挫，盤面上科技權值股表現弱，資金轉入製鞋、紡織等防禦型產業，其中來億-KY（6890）表現亮眼，盤中逆勢大漲逾7%，法人指出，由於即將進入傳統旺季，加上客戶高價鞋款出貨增加，預期第4季將重啟成長。

法人指出，展望2026年，關稅問題製鞋業者透過規模經濟與效率改進而緩解，並且世足賽即將舉行，整體產業將有望回到正成長軌道，台廠方面寶成（9904）、志強-KY（6768）、來億-KY、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等代工廠有望迎來復甦。

據統計，全球運動鞋市場約有800至1,000億美元的規模，年複合成長率5%-8%，品牌當中，Nike與Adidas為前兩大品牌，兩者合計市占率達六成，其他品牌市占率在10%以下。

另外，世足賽將於2026年6月在北美舉行，各品牌將推出相關球衣、球鞋，國內供應商將自12月起開始出貨相關產品，出貨熱度持續至明年上半年。重大賽事舉行對刺激周邊商品消費熱度有助益。

法人指出，來億受惠HOKA及Adidas出貨升溫，提振旺季營運，預估第4季營收達104.32億元，季增30%，關稅分攤影響消除及產品組合轉佳，預估毛利率增至17%。

來億為主要客戶的核心供應商地位穩固，與客戶的產能規劃維持正向，持續擴張，包括HOKA產能預估可年增20%、Adidas產能預估可年增15%，NewBalance產能倍增等，可推動2026年營收獲利重啟成長。

營收 世足賽

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

Fed降息預期降溫，美股昨夜回落，科技股殺聲隆隆，亞股21日也一片慘綠，台股更在台積電（2330）向下觸及1,385元低...

台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

台積電股價從1500高檔滑落，最近也大起大落，該如何評估呢？從大盤來看，台積電權重已經超過4成，大盤已經成為台積電的樣子，一但有股災降臨，台積電絕對是護盤的首選，所以股災時要跟著國家隊用力進場。 目前台積電的業績看不到烏雲，所以也不用太過擔心，投資股票還是要看本業的前景，所以來分析一下：

記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR　網憂AI供應鏈全面緊縮

未來兩年記憶體價格可能再漲一倍？研究機構Counterpoint Research最新報告指出，輝達（NVIDIA）考慮在下一代AI伺服器中改採手機常用的LPDDR記憶體取代DDR5，以降低功耗，卻恐進一步加劇供應鏈吃緊，帶動DRAM價格持續走升。相關消息在PTT股板引發熱烈討論，原PO直言「看來真的是要再來一次超級循環了」，記憶體族群前景、台廠能否受惠成為網友關注焦點。

運動休閒股逆勢抗跌！「製鞋股王」來億寫近月新高價

台股盤中大跌千點，運動休閒類股指數逆勢抗跌，漲幅居各類股指數之冠；隨著第4季製鞋業旺季至，加上明年世足賽效應，國際品牌啟...

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

台股21日在美股四大指數周四晚間大跌下，盤中最低一度下跌逾千點，終場收在26,434點，下跌991點，跌幅3.61%，成...

台股重挫！台積電失守1,400元 記憶體族群殺聲隆隆

台北股市21日跟隨國際股市走弱開低走低，主因市場對美國聯準會（Fed）12月再度降息的期待明顯降溫、隔夜美股回跌，壓抑亞...

