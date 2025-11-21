運動休閒股逆勢抗跌！「製鞋股王」來億寫近月新高價
台股盤中大跌千點，運動休閒類股指數逆勢抗跌，漲幅居各類股指數之冠；隨著第4季製鞋業旺季至，加上明年世足賽效應，國際品牌啟動四年一度大拉貨，法人看好製鞋業今年旺季更旺，股王來億-KY（6890）、戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）齊步上漲。
來億一度大漲逾7%，盤中股價來到258元，寫一個月以來新高價，成交量破3,000張；鈺齊-KY漲幅也達1.8%左右，成交量破千張。
來億近期好消息頻傳，第4季表現備受法人看好，除HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，有望迎接旺季動能外；供應鏈也傳出，近期將有國際品牌大客戶加入，法人預期，明年營收挑戰突破450億元歷史新高，獲利也拚兩位數成長。
受惠望季出貨動能，來億10月合併營收37.35億元，月增47.4%、年增4%，來到近六個月高點；累計前十月合併營收327.61億元、年增7.6%，續創同期新高。
鈺齊第3季營收、獲利均呈年增，公司表示，市場已迎來復甦曙光，尤其第4季進入傳統旺季，整體來看將重拾成長動能。隨世界杯足球賽將開打，10月起志強、豐泰（9910）、寶成（9904）、鈺齊等製鞋大廠開始擴大出貨，部分台廠上半年產能已滿，第4季旺上加旺。
