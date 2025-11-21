聽新聞
台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點
Fed降息預期降溫，美股昨夜回落，科技股殺聲隆隆，亞股21日也一片慘綠，台股更在台積電（2330）向下觸及1,385元低點拖累下，盤中一度重1,006.19點、下殺至26,420.17點，改寫史上盤中第9大跌點！跌幅約3.5%，僅次於韓股跌勢。
在台積電遭空頭重擊下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、奇鋐（3017）、大量（3167）等電子要角紛紛跌停，鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、台光電（2383）、緯穎（6669），甚至台塑四寶南亞（1303）、台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）皆深陷綠海。
法人指出，雖然輝達財報亮眼，化解AI泡沫疑慮，但美股昨夜盤中急轉下挫，科技股與晶片股殺聲震天，VIX恐慌指數急升11.67%，加上美國9月非農就業數據出現混亂信號，使聯準會12月再次降息的希望落空。操作上不宜過度積極，挑選產業趨勢明確的個股，逢拉回短期均線出現支撐時，再伺機而動。
