天琴颱風最快下周形成 專家1圖曝侵台機率

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
受到台積電向下觸及1,385元低點拖累下，台股盤中一度重1,006.19點、下殺至26,420.17點，改寫史上盤中第9大跌點。記者林澔一/攝影
受到台積電向下觸及1,385元低點拖累下，台股盤中一度重1,006.19點、下殺至26,420.17點，改寫史上盤中第9大跌點。記者林澔一/攝影

Fed降息預期降溫，美股昨夜回落，科技股殺聲隆隆，亞股21日也一片慘綠，台股更在台積電（2330）向下觸及1,385元低點拖累下，盤中一度重1,006.19點、下殺至26,420.17點，改寫史上盤中第9大跌點！跌幅約3.5%，僅次於韓股跌勢。

在台積電遭空頭重擊下，南亞科（2408）、華邦電（2344）、奇鋐（3017）、大量（3167）等電子要角紛紛跌停，鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、台光電（2383）、緯穎（6669），甚至台塑四寶南亞（1303）、台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）皆深陷綠海。

法人指出，雖然輝達財報亮眼，化解AI泡沫疑慮，但美股昨夜盤中急轉下挫，科技股與晶片股殺聲震天，VIX恐慌指數急升11.67%，加上美國9月非農就業數據出現混亂信號，使聯準會12月再次降息的希望落空。操作上不宜過度積極，挑選產業趨勢明確的個股，逢拉回短期均線出現支撐時，再伺機而動。

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

Fed降息預期降溫，美股昨夜回落，科技股殺聲隆隆，亞股21日也一片慘綠，台股更在台積電（2330）向下觸及1,385元低...

台積電股價從1500高檔滑落，最近也大起大落，該如何評估呢？從大盤來看，台積電權重已經超過4成，大盤已經成為台積電的樣子，一但有股災降臨，台積電絕對是護盤的首選，所以股災時要跟著國家隊用力進場。 目前台積電的業績看不到烏雲，所以也不用太過擔心，投資股票還是要看本業的前景，所以來分析一下：

未來兩年記憶體價格可能再漲一倍？研究機構Counterpoint Research最新報告指出，輝達（NVIDIA）考慮在下一代AI伺服器中改採手機常用的LPDDR記憶體取代DDR5，以降低功耗，卻恐進一步加劇供應鏈吃緊，帶動DRAM價格持續走升。相關消息在PTT股板引發熱烈討論，原PO直言「看來真的是要再來一次超級循環了」，記憶體族群前景、台廠能否受惠成為網友關注焦點。

美股昨天全面收黑，使得台股今天一開盤之後就大跌822點，大盤指數再度失守27,000點關卡，盤中最低跌到26570.68...

台股盤中大跌千點，運動休閒類股指數逆勢抗跌，漲幅居各類股指數之冠；隨著第4季製鞋業旺季至，加上明年世足賽效應，國際品牌啟...

在昨日美股重挫情況下，台股21日開低走低，指數盤中最低一度殺至季線以下，達26,420點，下跌逾千點，統一投顧董事長黎方...

