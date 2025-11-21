台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

台積電股價從1500高檔滑落，最近也大起大落，該如何評估呢？從大盤來看，台積電權重已經超過4成，大盤已經成為台積電的樣子，一但有股災降臨，台積電絕對是護盤的首選，所以股災時要跟著國家隊用力進場。 目前台積電的業績看不到烏雲，所以也不用太過擔心，投資股票還是要看本業的前景，所以來分析一下：

2025-11-21 10:34