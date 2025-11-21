台股跌逾千點轉弱？法人指出：兩原因導致 這條生命線需守穩

在昨日美股重挫情況下，台股21日開低走低，指數盤中最低一度殺至季線以下，達26,420點，下跌逾千點，統一投顧董事長黎方國表示，成也輝達，敗也輝達，在其昨日走弱之下，加上非農就業人口高於預期，降息可能進一步降低，影響台股重挫，目前需觀察季線是否止穩，若跌破則視為轉弱訊號，進一步恐引發融資賣壓。

黎方國表示指出，目前三大重要事件觀察，首先是美股須先回穩，11月以來四大指數皆墨，因此美股表現將是觀察指標；其次是美國聯準會12月降習預期；第三、12月初將公布的11月營收表現，將是投資人判斷的基本面是否依然強勁的依據之一。

目前操作上黎方國建議，因市場瀰漫AI泡沫的恐慌，雖並未有此情況，但投資人現在應保持較高的現金水位，不要隨意摸底，目前整體盤勢依舊較為保守，因此應該靜待止跌回穩。

台積電（2330）方面，21日表現相對大盤強勢，盤中於1,400元附近震盪，黎方國指出，台積電股價跌幅較少可視為樂觀訊號，由於過去公司曾指出第4季展望依舊強勁，且明年1月即將迎來法說會，釋出其對於明年整年預期，以目前預估來說，台積電明年每股純益（EPS）將達85元，因此現在股價相對便宜。

台積電第3季財報及第4季財測目標，第3季稅後純益4,523億元，寫下單季獲利新高，每股純益17.44元；預估第4季美元營收322~334億美元，毛利率59-61%，營益率49-51%。