台積電1,400元保衛戰！美股大跌外資賣股準備放長假

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電（2330）21日早盤再度面臨1,400元關卡保衛戰，隨美股ADR走弱，法人分析，美股最近上沖下洗大洗三溫暖，美股大跌修正適逢外資12月將放長假，資金流動的討論背後關注並將牽動大型權值股走勢。

法人分析，美股周四晚間大跌，包含非農就業優於預期，帶動降息預期下降，且FED官員們鷹派言論持續不斷，因此四大指數全面下跌。

雖然美國川普政府暫緩半導體關稅，但法人也分析，不論是關稅或是半導體關稅，額外加稅的發展仍不利美國經濟前景，因消費降溫，雖然AI需求在企業投資帶動成長，但消費信心不足仍將造成市場不確定性影響。

法人也分析，台灣半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求雖然續旺，但是第4季歐美年終銷售旺季的消費需求恐怕不如預期，後續需觀察美國消費市場變化。

此外AI火車頭台積電的大客戶輝達股價表現也受到關注，儘管股價今年仍上漲31％，但輝達自10月創高後已回跌逾10％。多位投資大戶近期也在調節輝達持股，包含Peter Thiel第3季全部出清輝達持股（約1億美元）。軟銀（SoftBank）賣出58億美元輝達股票。電影「大賣空」主角Michael Burry：布局輝達看跌選擇權。

相關交易成為市場討論焦點，法人分析，部份企業間存在「循環式交易」（Circular Deals）──合作夥伴彼此購買對方服務，使AI成長看似更強，但也加深泡沫風險的相關討論。

輝達 消費信心 美股

