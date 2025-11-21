電子股重挫 台股大跌890點創波段新低
隨著美股收低，台股今天同步走弱，盤中加權指數滑落至26535.68點，創下波段新低，重挫890.68點。電子類股重挫逾3.9%，表現疲弱。
至10時47分，台股加權指數為26545.59點，下跌880.77點，成交值新台幣2949億元。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.72%，台積電今天隨之走跌，盤中達1395元，下挫60元，市值縮水1.55兆元，降至36.17兆元，影響大盤約481點。
鴻海、台達電、聯發科、信驊及緯穎等權值、高價股紛紛走弱。記憶體族群有南亞科、群聯及華邦電等重挫鎖住跌停，記憶體模組廠創見、威剛、十銓均重挫逾7%。
印刷電路板族群同樣走勢疲弱，台光電下挫逾7%，連帶影響台玻重挫逾8%，南亞下挫逾7%。電子類股指數下跌逾3.9%。
傳統產業股漲跌互見，玻璃類股指數下挫逾7%，塑膠類股指數下跌逾4.5%，表現相對疲弱，造紙類股指數上漲逾1%，表現相對強勢。
