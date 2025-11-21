台積電高檔下殺快接？陳重銘「股災跟著國家隊進場」：出現長線甜甜價

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
受美股影響，台股早盤跌逾800點，昨天漲幅全數回吐。記者林澔一／攝影
受美股影響，台股早盤跌逾800點，昨天漲幅全數回吐。記者林澔一／攝影

台積電股價從1500高檔滑落，最近也大起大落，該如何評估呢？從大盤來看，台積電權重已經超過4成，大盤已經成為台積電的樣子，一但有股災降臨，台積電絕對是護盤的首選，所以股災時要跟著國家隊用力進場。

目前台積電的業績看不到烏雲，所以也不用太過擔心，投資股票還是要看本業的前景，所以來分析一下：

台積電（2330）成立於1987年，並在1994年掛牌上市。公司在晶圓代工先進製程技術、產能規模皆為世界第一，目前有超過7成營收屬於先進製程（7奈米以下），終端應用包含高效能運算、智慧型手機為主，其餘還有物聯網、車用電子。

展望台積電（2330）未來營運，公司法說會表示，受惠 AI、HPC（高效能運算）需求所帶動的3、5奈米製程需求強勁，將2025全年美元營收成長率再度由30%上修至35%，對於AI長線在2024～2029的年複合成長率仍維持高達45%。

針對2奈米展望，會在2026年放量貢獻，並預期客戶導入速度會比過往的3奈米更快。

至於資本支出方面，從原本的400億美元小幅上修至410億美元，且高達7成以上應用在先進製程方面。

綜上所述，目前法人預估2025年EPS將成長40.5%達63.56元，且2026年EPS還將再成長18.6%至75.41元。

獲利成長的公司，我一律續抱，也可趁波動時向下加碼，做長期投資。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電

相關新聞

