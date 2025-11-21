台股重挫！被動元件股撐盤 蜜望實逆勢飆漲停、國巨翻紅

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受美股影響，台股早盤指數一度下探至26,570.68點，重挫855.68點。圖／聯合報系資料照片
台股21日重挫，早盤跳空以26,821.97點開出，下跌604.39點，指數一度下探至26,570.68點，重挫855.68點，各類股中以傳產股表現抗跌，電子股中則由近期強勢的被動元件股撐盤，蜜望實（8043）開高後急衝上漲停80.5元鎖死，排隊買單超過1.4萬張，立隆電（2472）、信昌電（6173）也是上漲攻勢，國巨*（2327）翻紅。

被動元件代理商蜜望實應主管機關要求，公告自結10月獲利1.15億元，每股純益1.44元，1個月賺贏第3季，21日早盤跳空以75元開高後走高，快速衝達漲停80.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.4萬張。

蜜望實近期股價強勢，股價從10月底47.8元附近起漲，21日衝上漲停，11月以來漲幅達68.41%；蜜望實大漲之外；立隆電也是開低走高，盤中翻紅，早盤以101元開低，一度衝達111元，漲幅7.24%，盤中漲幅逾5%。

另外，信昌電也是開低走高翻紅，早盤以68元開出後一度拉升至72元，漲幅3.89%， 盤中漲幅逾1%；金山電（8042）以46.2元開低後往上拉升，一度衝達50.8元，逼近漲停50.9元，盤中漲幅逾8%，力守50元關卡價。

國巨以226元開出，股價開低後走高，一度翻紅衝達232.5元，漲幅0.86%，盤中力守平盤價位。

