台股隨美股急殺 沛亨等3檔個股卻逆勢飆漲停

聯準會12月再次降息的希望恐落空，輝達財報利多遭淹沒，美股四大指數昨夜全面回跌，輝達、美光、超微等科技巨頭紛紛下挫，費半指數大跌4.77%，台積電（2330）ADR也下跌1.72%。美股遭空襲下，台股21日開低後，一度重挫855.68點、探至26,570.68點，回吐昨日漲點，但卻有四檔個股逆勢漲停，包括蜜望實（8043）、沛亨（6291）、杭特（3297），成為盤面上唯4亮紅燈個股。

沛亨於20日舉行業績發表會，管理層直指今年各事業部營收全面走揚，尤其光纖產品在AI資料中心建置潮帶動下需求強勢，來自主要客戶雲端服務供應商（CSP）的訂單延續熱度，公司也同步啟動擴產規劃，以因應後續成長動能。

在業務版圖上，沛亨持續推動集團多角化。電腦周邊領域占整體營收約75%，涵蓋電聲元件與光纖產品；網通產品則占約25%，包括電源管理IC、POS機與廣告機等應用，形成穩定的產品組合；電聲元件方面，聚焦高階筆電市場，隨著越南新廠加入量產，不僅提升產能調度效率，也能更貼近客戶供應鏈需求，強化服務力道。

營運方面，沛亨第3季合併營收5.74億元，季增11%、年增27％；毛利率由32%成長至36.5%；稅後淨利約1億元，季增883%，每股純益2.32元。前三季合併營收15.3億元，稅後純益1.51億元，每股純益3.7元。