美股收黑…台股今一度大跌逾800點 季線支撐受考驗

美股昨天全面收黑，使得台股今天一開盤之後就大跌822點，大盤指數再度失守27,000點關卡，盤中最低跌到26570.68點，昨天的漲幅幾乎全部吐回，台股季線支撐將遭考驗。

法人分析，台股昨日反彈開高，主因國際大廠輝達釋出AI正向展望，但是今凌晨美國公布9月非農就業數據，優於預期，使市場對降息期待減少，加重科技股估值過高的疑慮，因此美股全面收跌，其中費半大跌 4.77%、那斯達克跌2.15%、道瓊跌 0.84%。

因此法人提醒，整理格局下，需時刻留意，且在指數尚未站穩短期均線之前，操作策略不宜過度積極，挑選產業趨勢明確的個股，逢拉回短期均線出現支撐時，再伺機而動。產業可關注在AI 趨勢受惠的零組件廠像是PCB、散熱模組、連接器等；非電族群則以塑化、散裝航運等出現低基期轉強的個股為主。

法人觀察，儘管輝達財報優於預期，BlackWell系列出貨暢旺，並否認AI泡沫的說法，但市場對AI股票估值的疑慮持續存在。另一方面，美國聯準會會議最新紀要顯示，多數官員傾向暫停降息，擔憂通膨可能比預期持續更久，且延後公布與資訊不完全的就業市場數據，兩者如何取得平衡，考驗聯準會的智慧，也加劇市場對未來貨幣政策路徑的不確定性。

從技術面觀察，法人分析，加權指數天降甘霖從季線附近出現反彈，卻又在10日線受阻，且上方逢月線反壓，後市或將拉長時間停留在月、季線之間整理。籌碼方面，融資餘額近四天呈現減少趨勢，卻仍維持在3000億元以上的高水位，浮動籌碼仍多，且缺乏法人積極買盤的推升動能，後續走勢仍需觀察籌碼是否有效沉澱。