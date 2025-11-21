台股開低再遭賣壓…早盤跌逾820點 台積電開低60元

台股21日開盤指數26,821.97點，隨後再遭摜殺而挫低逾800點。台積電（2330）開盤價1,395元，下跌60元。

群益投顧表示， 重量級人士兩極看法，但市場對AI估值疑慮氛圍已然醞釀，加上對聯準會12月是否再次降息的疑慮升溫；短期指數比較強勢，嘗試季線抵抗的區間震盪，但呈現受制月線震盪走跌機率偏高，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.PCB股─受到AI需求帶動，伺服器和網路設備的PCB及CCL規格大幅成長，具備高階製程能力的廠商正加速轉往高階產品，帶動其營運明顯成長，台廠少數能夠提供高端銅箔的金居（8358）第3季每股賺進1元,可略窺一二。低階產品亦因產能遭高階需求排擠,供給吃緊。

2.鴻海科技日登場─2025鴻海科技日今日登場，今年活動除邀請輝達、西門子(SIEMENS)等科技巨頭參與外，鴻海（2317）此前透露，鴻海科技日將揭示與輝達合作開發的人形機器人與AI智慧工廠應用成果，氛圍有利挹注個別鴻海集團股挾題材表現。

周四（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,752.26點，下跌386.51點、跌幅0.81%；S&P500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費半指數下跌4.77%。台積電ADR跌1.72%，收在277.50美元，較台北交易溢價19.18%。。

那斯達克指數和道瓊指數從當天最高點到最低點的波動幅度都超過1,000點。那斯達克指數當天最高點和最低點之間相差4.9個百分點，創4月9日關稅風波以來盤中最大波動幅度。投資人擔心科技股估值過高，那斯達克指數目前已大幅脫離10月高點。

三大法人周四集中市場合計買超199.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超131億元，投信買超13.4億元，自營商（自行買賣）買超18.3億元，自營商（避險）買超36.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5,480口至529口，其中，外資淨空單減少6,880口至24,167口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少7,156口至275口。

選擇權未平倉量部分，11月F3大量區買權OI落在27,700點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.33。VIX指數下降3.63至24.42。外資台指期買權淨金額0.12億元 ; 賣權淨金額0.06億元。整體選擇權籌碼面偏多。