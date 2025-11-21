快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

美國失業率創4年新高...12月降息有望？辣媽：報告太尷尬、偏鴿但又不夠爛

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美債2年期、10年期、30年期殖利率全面下滑。示意圖／路透
美債2年期、10年期、30年期殖利率全面下滑。示意圖／路透

美國9月就業爆表，但失業率創近4年新高！市場開始押12月可能再降息

今天美國公布延後的9月就業數據：

新增11.9萬個工作，遠高於市場預期

但8月、7月的就業數字都被「下修」

且失業率升到4.4%，是2021年以來最高

殖利率也跟著反應：2年期、10年期、30年期公債殖利率全面下滑。

市場因此開始押寶：聯準會12月降息的機率，從前一天的30%跳到42%。（但一週前還是50%，一個月前甚至接近100%。）

同時，聯準會官員內部也很分歧：到底是真正擔心「通膨」？還是更擔心「勞動市場正在變弱」？現在沒有共識。

這份報告對降息來說是個尷尬的狀況，看來「偏鴿」，但還不夠爛到讓聯準會一定要降息。

現在12月降息的可能性提升，但仍屬五五波偏多（約40%~45%）。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

降息 聯準會 殖利率 公債 美債

相關新聞

台股開低再遭賣壓…早盤跌逾820點 台積電開低60元

台股21日開盤指數26,821.97點，隨後再遭摜殺而挫低逾800點。台積電（2330）開盤價1,395元，下跌60元。

美國失業率創4年新高...12月降息有望？辣媽：報告太尷尬、偏鴿但又不夠爛

美國9月就業爆表，但失業率創近4年新高！市場開始押12月可能再降息。 今天美國公布延後的9月就業數據：

美股收低 法人：台股恐面臨27000點保衛戰

美股20日震盪收低，道瓊工業指數下跌386.51點，那斯達克指數下跌486.18點，費城半導體指數下挫317.96點。法...

美股收黑…台股今一度大跌逾800點 季線支撐受考驗

美股昨天全面收黑，使得台股今天一開盤之後就大跌822點，大盤指數再度失守27,000點關卡，盤中最低跌到26570.68...

台股震盪向上 三個關鍵

台股昨（20）日多頭氣勢大盛，重新站回27,000點之上，收在27,426點，站上5日線，但盤中觸及10日線後又跌破。法...

南亞科有望重返台灣50成分股

台股ETF中追蹤資金部位最大的台灣50指數進入季度定審倒數計時，正逢記憶體族群9月來股價漲勢兇猛，推升多檔個股市值大躍進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。