美國失業率創4年新高...12月降息有望？辣媽：報告太尷尬、偏鴿但又不夠爛
美國9月就業爆表，但失業率創近4年新高！市場開始押12月可能再降息。
今天美國公布延後的9月就業數據：
新增11.9萬個工作，遠高於市場預期
但8月、7月的就業數字都被「下修」
且失業率升到4.4%，是2021年以來最高
殖利率也跟著反應：2年期、10年期、30年期公債殖利率全面下滑。
市場因此開始押寶：聯準會12月降息的機率，從前一天的30%跳到42%。（但一週前還是50%，一個月前甚至接近100%。）
同時，聯準會官員內部也很分歧：到底是真正擔心「通膨」？還是更擔心「勞動市場正在變弱」？現在沒有共識。
這份報告對降息來說是個尷尬的狀況，看來「偏鴿」，但還不夠爛到讓聯準會一定要降息。
現在12月降息的可能性提升，但仍屬五五波偏多（約40%~45%）。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
