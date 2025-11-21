快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

美股收低 法人：台股恐面臨27000點保衛戰

中央社／ 台北21日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
美股20日震盪收低，道瓊工業指數下跌386.51點，那斯達克指數下跌486.18點，費城半導體指數下挫317.96點。法人表示，台指期夜盤重挫794點，恐不利台股表現，將面臨27000點保衛戰。

輝達（NVIDIA）財報表現及展望優於市場預期，激勵美股早盤走高，只是市場依然謹慎不安，主要指數最終收跌。道瓊工業指數下跌386.51點，跌幅0.84%，標普500指數下跌103.4點，跌幅1.56%，那斯達克指數下跌486.18點，跌幅2.15%，費城半導體指數下挫317.96點，跌幅4.77%。

國內外產業訊息方面，為期2天的鴻海年度科技日今天登場，主題涵蓋智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台在AI各項應用，同時包括AI伺服器機櫃垂直整合技術、機器人與精密機械加工的智慧製造自動化，以及量子技術、航太、人形機器人等前瞻技術，現場也會公布新款電動車Model A細節，並展示更多電動車款。

寶佳持續加碼中工持股，展現併購企圖心，20日透過上市營建公司華建公告，於11月12日起至11月20日，由集中市場交易及盈餘轉增資方式，再取得3.89萬張，整體持股比率超過15%，這次增持以自有資金約新台幣4.52億元取得，目的為併購。

半導體測試介面廠穎崴表示，第4季產能已經爆滿，預期2026年探針月產能可較今年倍增，看好人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求，明年業績持續挑戰新高。配合美系客戶晶片測試介面需求，穎崴規劃在美國亞利桑那州收購當地同業現有工廠，預估2026年上半年可定案。

半導體探針卡和測試設備商旺矽預期，第4季業績將小幅季增，2026年業績目標逐季成長，明年第1季受季節性影響減小，持續受惠人工智慧和高效能運算特殊應用晶片（ASIC）拉貨。

法人表示，台股20日勁揚846.24點，收在27426.36點，只是台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.72%，台指期夜盤重挫794點，滑落至26690點，恐不利台股表現，將面臨27000點關卡保衛戰。

半導體 台股

