台股大漲846點、DRAM 族群卻跳水 不是研調報告而是這件事造成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台股20日大漲846點，DRAM族群卻逆勢跳水，市場聯想與研調機構日前出具「輝達考慮在下一代AI伺服器中改用LPDDR記憶體，取代目前伺服器主流記憶體DDR5」報告，引發市場憂心打壞傳統DDR5行情有關。對此，國內記憶體大咖高喊「免驚，不要搞錯方向了」，強調輝達若擴大搭載LPDDR，DDR記憶體只會更缺，價格還會再漲。

據了解，20日DRAM股龐大賣壓來自北部某大型對沖基金套利空單摜壓。知情人士直言，把20日類股逆勢收黑歸咎責任在一篇方向正確的報告，真的是「想太多」。

業界人士指出，隨著全球AI伺服器需求急速攀升，記憶體市場正出現新一波結構性變化。為降低AI伺服器整機功耗，輝達等業者早已開始採用原本多用於手機、平板的LPDDR5低功耗記憶體，「這很正常」。

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）董事長陳立白指出，在AI伺服器裝置量翻倍之際，LPDDR5用量同步倍增，勢必排擠既有產能，使得DDR5、DDR4的供給更加吃緊，價格可望維持高檔甚至續揚。

陳立白直言，AI伺服器使用LPDDR5是長期方向，意味著行動DRAM與伺服器DRAM產能將出現重疊競爭，使DRAM全產品線的供給彈性下降，所以只要AI伺服器出貨維持成長，DDR5、DDR4都將同時面臨供不應求的壓力。

Counterpoint報告指出，AI伺服器普遍搭載更大量記憶體，LPDDR5每台伺服器的需求量遠高於一般行動裝置，當輝達等大型客戶大量採購LPDDR5，勢必衝擊原本已因原廠全力投入HBM與DDR5而偏緊的產能配置，形成「低功耗記憶體需求暴衝、傳統記憶體供給持續縮水」的雙重排擠。

據悉，LPDDR5相較DDR5更具省電效果、傳輸效率高且具低電壓運作優勢，所以AI伺服器向來都採用LPDDR5作為主要記憶體規格，可是隨著功耗的提升，也將推升LPDDR5的用量翻倍。

業界分析，LPDDR5的運作電壓僅約0.5V至0.6V，遠低於DDR5的1.1V，每顆晶片可為伺服器節省更多耗電，並降低散熱負擔；同時 LPDDR5 的每瓦效能（Performance per Watt）遠優於DDR5，成為AI GPU與高密度記憶體模組的最佳搭配。

