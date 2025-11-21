台股震盪向上 三個關鍵

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股昨（20）日多頭氣勢大盛，重新站回27,000點之上，收在27,426點，站上5日線，但盤中觸及10日線後又跌破。法人認為，從技術面來看，近期有三關要過，先站上10日線27,476點及月線27,756點、消化前波賣壓後，才可望震盪向上。

台股昨日上漲符合預期，但漲勢太急，不利盤勢穩定，尤其法人累積的賣壓仍重，散戶則仍站在買方，在融資餘額大幅縮減之前，不利於籌碼面。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，從籌碼面來看，大盤這波急跌約2,000點，法人大多站在賣方，但代表散戶進出的融資餘額金額減少不到100億元，仍在3,000億元之上。台股近期跌破前低的可能不大，但之前法人累積的賣壓重，大盤最可能走勢是區間震盪反覆打底再上攻。

外資昨日雖然轉賣為買，但金額僅131億元，且為本月來第二次買超，累計本月來已賣超台股2,660億元，台股仍為外資在亞股最大提款機。法人預期，在外資轉為明顯買超之前，台股上漲動能恐受限。

至於近期需要觀察的指標，綜合黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，9月非農就業數據是是聯準會（Fed）在12月開會之前唯一會公布的關鍵經濟數據，如果就業狀況強，可能不利Fed後續降息，美股及台股都可能出現失望性賣壓。

台股 董事長 外資

