南亞科有望重返台灣50成分股

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股ETF中追蹤資金部位最大的台灣50指數進入季度定審倒數計時，正逢記憶體族群9月來股價漲勢兇猛，推升多檔個股市值大躍進。統計至昨（20）日，南亞科（2408）有望重返台灣50指數成分股，一旦入列，將有資金活水再挹注股價表現。

臺灣指數公司將於12月5日公告包含台灣50指數在內的富時羅素系列指數季度調整結果，相關成分股納入及刪除的變動將自12月19日交易結束後生效；而此次實際計算基準日為11月24日，依規定，要納入「新成分股」的標準包含審核日市值上升至前40大、公眾流通率足夠等條件；剔除股則可能是會因為流動性、或是市值降至60大之外等條件。

統計至昨日，對比前一季度，上市櫃公司市值排名竄升最快的是南亞科，昨市值4,818.4億元，排名爬升至第19名，同屬記憶體族群的華邦電、群聯也各前進至第47、第51名。

以最新數據來看，南亞科、健策、致茂、貿聯-KY以及金像電有高機率成為新一輪的成分股名單；至於中租-KY、陽明、和碩、上海商銀目前則落入高機率會被刪除的危險名單；不過，實際成分股仍有待臺灣指數公司公告。

