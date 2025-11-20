快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

聽新聞
0:00 / 0:00

展現併購企圖心！寶佳再度加碼中工 持股攀升超過15%

中央社／ 台北20日電
圖為寶佳集團副董事長林家宏。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
圖為寶佳集團副董事長林家宏。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

寶佳持續加碼中工持股，展現併購企圖心，今天透過上市營建公司華建公告，於11月12日起至11月20日，由集中市場交易及盈餘轉增資方式，再取得3.89萬張，整體持股比率因此超過15%，此次增持以自有資金約新台幣4.52億元取得，目的為併購。

中工經營權之爭已浮上檯面，寶佳先前在4日透過旗下華建公告，取得中工約1.81億股、約18.1萬張，持股比率11.8%；11日再公告，取得中工約2121.4萬股、約2.12萬張，持股比率增至13.2%，短期密集增加持股，引發市場關注。

中工3日曾發出聲明，指寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間大量取得股權，恐引發公司治理疑慮。中工董事長周志明更以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，指此場爭奪戰不僅是經營權之爭，更是關乎中華工程未來命運的關鍵戰役，他呼籲員工應團結一致，堅定支持現有團隊。

對此，寶佳機構副董事長林家宏5日表示，公司若治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」口號都是空話；「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」林家宏說，當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升。

中工
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陳瑞隆辭中工法人董事

與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

威京小沈落難 寶佳砸23億打併購戰！銀彈雄厚...兆元推案王400天謀取中工內幕

相關新聞

台股大漲846點外資僅買超131億元 買賣超冠軍竟「都是金融股」

輝達（NVIDIA）財報、財測亮眼，執行長黃仁勳反駁AI泡沫說，台股20日出現報復性強彈，終場收27,426.36點，大...

展現併購企圖心！寶佳再度加碼中工 持股攀升超過15%

寶佳持續加碼中工持股，展現併購企圖心，今天透過上市營建公司華建公告，於11月12日起至11月20日，由集中市場交易及盈餘...

輝達財報助攻！台股大漲846點 法人：AI題材加持看好動能

輝達（NVIDIA）公布財報優於市場預期，台股勁揚846點，外資由賣轉買超。法人指出，輝達業績消除市場對於AI泡沫化的疑...

CCL雙雄大漲逾7% 這項關鍵零組件升級帶動、獲利有望大增

隨著AI伺服器架構持續演進，銅箔基板（CCL）產業再迎利多，輝達（NVIDIA）下一代平台規格有望進一步升級，其中關鍵的...

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

全球AI龍頭大廠輝達（NVIDIA）繳出超亮眼的財報數據，一掃市場陰霾，相關概念股包括台積電（2330）、鴻海（2317...

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，權王台積電（2330）領軍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。