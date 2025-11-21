就市論勢／AI 族群、記憶體 聚焦

快訊

經濟日報／ 姜柏全（野村台灣高股息基金經理人）

盤勢分析

台股在突破28,000點大關後進入高檔震盪走勢，美、台AI相關科技股自4月中旬低檔以來漲勢強勁，隨著估值來到高檔，擔心AI股票泡沫化聲音也開始出現。

不過，市場仍以正面訊息居多，首先，AI需求持續強勁且產品推陳出新，例如Google即將推出新一代AI模型Gemini 3.0。其次，美國政府關門結束，公部門恢復正常運作，不僅將恢復經濟數據公布，美國消費動能也有望獲得提振。

再者，雖目前市場普遍預期聯準會12月可能不會降息，但中長期而言，美國降息趨勢並未改變，資金寬鬆有望帶動股市上漲。因此短線回檔仍是進場布局機會。

投資建議

由於AI成長方向不變，統計顯示Token使用量持續增加，顯示企業與一般民眾對於AI服務黏著度仍在提高，但市場也會更加重視企業投資AI後變現情況，個別企業在投資與運用AI運營進展可能出現快或慢的差異，因此選股更需要深入研究與分析。

除聚焦可以受惠AI成長趨勢族群，也須留意在AI龍頭股輝達未來改變採購流程為銷售機台後，可以持續留在其供應鏈且股利具吸引力標的。另外也將汰弱留強，例如近期記憶體因需求轉佳而走強，相關通路商可加以留意。

