快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

輝達財報助攻！台股大漲846點 法人：AI題材加持看好動能

中央社／ 台北20日電
輝達（NVIDIA）公布財報優於市場預期，台股勁揚846點，外資由賣轉買超。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達（NVIDIA）公布財報優於市場預期，台股勁揚846點，外資由賣轉買超。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

輝達（NVIDIA）公布財報優於市場預期，台股勁揚846點，外資由賣轉買超。法人指出，輝達業績消除市場對於AI泡沫化的疑慮，連帶支撐權值股台積電股價表現，同時台灣外銷訂單與出口等數據良好，許多基本面利多加持下，將提供台股挑戰月線動能，不過外資11月以來為賣超，外資動向也須留意。

台股今天漲846.24點，收在27426.36點，成交值新台幣5770.21億元。三大法人合計買超196.48億元，其中外資及陸資買超131.07億元、自營商買超55.26億元、投信買超10.15億元。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，雖然外資今天買超131.07億元，但11月迄今外資站在賣超方，且今天新台幣貶值，這是對台股較負面的因素，但台股仍可憑藉輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）指標大廠的動態，戳破AI泡沫的空頭說法，台股仍有行情可期。

陳奕光指出，輝達第3季財報優於市場預期，也已反映於台積電10月營收，輝達業績將持續帶動台積電與供應鏈表現。

此外他提到，10月外銷訂單為693.7億美元，創歷年同月新高，年增25.1%，代表AI帶動出口暢旺。

外資買超前10名依序為元大金、萬海、中信金、日月光投控、欣興、永豐金、大聯大、光寶科、緯創、台泥。

台股 輝達
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

影／確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

相關新聞

台股大漲846點外資僅買超131億元 買賣超冠軍竟「都是金融股」

輝達（NVIDIA）財報、財測亮眼，執行長黃仁勳反駁AI泡沫說，台股20日出現報復性強彈，終場收27,426.36點，大...

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

台股20日開高走高，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，權王台積電（2330）領軍，...

輝達財報助攻！台股大漲846點 法人：AI題材加持看好動能

輝達（NVIDIA）公布財報優於市場預期，台股勁揚846點，外資由賣轉買超。法人指出，輝達業績消除市場對於AI泡沫化的疑...

CCL雙雄大漲逾7% 這項關鍵零組件升級帶動、獲利有望大增

隨著AI伺服器架構持續演進，銅箔基板（CCL）產業再迎利多，輝達（NVIDIA）下一代平台規格有望進一步升級，其中關鍵的...

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

全球AI龍頭大廠輝達（NVIDIA）繳出超亮眼的財報數據，一掃市場陰霾，相關概念股包括台積電（2330）、鴻海（2317...

輝達引爆「鈔」能力！三大法人聯手回補196億元 台股飆回5日線上

受惠輝達（NVIDIA）財報、財測雙雙優於預期，以及執行長黃仁勳反駁AI泡沫說，台股20日一掃近日低氣壓，由台積電（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。