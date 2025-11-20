明年獲利可望改善…惠譽確認凱基證券AA-(twn)評等 移除負向觀察名單

惠譽國際信用評等公司確認凱基證券的AA-(twn)國內長期評等和國內短期評等F1+(twn)；及無擔保次順位普通公司債評等A+(twn)，評等展望為穩定。所有評等均已自負向評等觀察名單移除。

此行動是基於凱基人壽(國內保險公司財務實力:AA+(twn)/ 穩定) 自負向觀察名單移除後，解除了與集團相關的風險。凱基人壽為凱基證券母公司凱基金控下資產規模最大的子公司。

凱基證是台灣第二大綜合證券公司。凱基證的業務包括經紀、財富管理、自營交易、債券、衍生性商品和投資銀行，凱基證是凱基金控的全資子公司。惠譽預期凱基證券的自身信用狀況將保持穩健，這得益於其較強的市場地位和適切的資產負債表緩衝。隨著美國貨幣政策轉趨寬鬆、台灣升息週期結束提振股市情緒與固定收益利差，獲利可望於2026年改善。儘管過去兩年槓桿率上升，該公司穩健的交易與抵押品管理策略，以及流動性緩衝，應能幫助降低風險。