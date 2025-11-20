新藥廠泰宗拚上市 證交所過關

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，通過泰宗（4169）初次申請股票上市案。證交所於11月20日召開的第868次「有價證券上市審議委員會」，審議泰宗生物科技股份有限公司初次申請股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。

元大證券主辦輔導的泰宗生技，申請上市資本額為新台幣5.9億元，董事長為徐煥清、總經理為王雅俊。泰宗主要業務為生技新藥研發、西藥與醫療器材批發銷售、機能性食品及原料產銷，市場結構上，以內銷99.81％、外銷0.19％。全體董事持股比率部分，董事7席、占23.17％。

泰宗的稅前純益部分，111年度2,312萬元、112年度2,203萬元、113年度2,501萬元、今年前三季2,691萬元。每股稅後純益（EPS）111年度0.38元、112年度0.35元、113年度0.36元、今年前三季0.4元。

