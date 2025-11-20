算力需求不足、主權AI接棒 法人點名3台廠受惠硬體建置浪潮

隨著人工智慧（AI）應用加速導入，雲端服務產業將迎來新一波強勁成長。預期「算力荒」將持續推動GPU與ASIC晶片需求並行前進 。「主權AI」將是接棒雲端服務商（CSP）的重要需求來源。法人表示，看好鴻海（2317）、神達（3706）與仁寶（2324）將受惠於此波硬體建置浪潮。

預期2026年下半年起，國家級主權AI需求將遍地開花，成為推動產業高速擴張的關鍵動能 。數個大型主權AI專案將啟動拉貨，輝達（NVIDIA）在該領域的營收可望翻倍至500億美元，占其營收比重達15%至20% 。

法人分析，AWS、Azure及GCP等三大雲端巨頭營收持續創高，其中微軟Azure的成長動能約三成來自AI貢獻，且未來兩季占比可望突破40%至50% 。為支應龐大的算力需求，美系五大CSP大幅上修資本支出，預估2025年總資本支出年增率將達76%，2026年合計規模更將突破5,000億美元 。

鴻海在GB200與GB300出貨帶動下，2026年AI機櫃出貨將維持翻倍成長，AI營收將拉升至近2兆元；神達則受惠於Oracle網通與AI機櫃訂單由美國擴展至歐亞市場，預估2025至2026年營收將維持70%的高增幅 ；仁寶則透過與Dell合作及打入主權AI供應鏈，積極擴張伺服器業務，預計2026年伺服器營收貢獻可達500億元 。