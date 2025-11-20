快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

台股大漲846點外資僅買超131億元 買賣超冠軍竟「都是金融股」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股20日出現報復性強彈，終場收27,426.36點，大漲846.24點，創史上第二大單日漲點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股20日出現報復性強彈，終場收27,426.36點，大漲846.24點，創史上第二大單日漲點。台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

輝達（NVIDIA）財報、財測亮眼，執行長黃仁勳反駁AI泡沫說，台股20日出現報復性強彈，終場收27,426.36點，大漲846.24點，創史上第二大單日漲點，三大法人雖同步買超，但外資買超僅131.07億元，統計外資買賣超個股發現，外資買賣超冠軍竟都是金融股，買超元大金（2885）15,915張最多，但賣超富邦金（2881）29,167張最多。

台股早盤以27,212.91點開高後一度拉升至27,493.63點，大漲913.51點，居史上盤中第三高漲點，終場收在27,426.36點，上漲846.24點，為史上單日第二大漲點，僅次於今年4月10日，單日上漲1,698.27點

權王台積電（2330）領軍上攻，早盤以1,450元開高後一度衝達1,460元，終場收1,455元，上漲60元， 漲幅4.3%，貢獻大盤指數約507點，輝達概念股、PCB、矽光子、被動元件、散熱等AI相關概念族群都是盤面上的亮點，記憶體表現猶如坐上雲霄飛車，南亞科（2408）、華邦電由紅翻黑，盤中重挫，終場留下長長的下影線收黑，不過，力積電（6770）震盪守住紅盤。

台股大盤指數以27,426.36點收盤， 上漲846.24點，漲幅3.18%，成功收復5日線；三大法人止步連7賣，聯手回補196.48億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超131.07億元，投信買超10.15億元；自營商買超（合計）55.27億元，其中自營商（自行買賣）買超18.36億元、自營商（避險）買超36.9億元。

統計外資買超前十名個股中，AI族群占4檔，金融股則有3檔，傳產股2檔進榜，外資買超最多的是元大金，其次是買超萬海（2615）15,655張；台積電也獲外資買超6,704張，國巨*（2327）也在外資買超名單中。

不過，外資賣超冠軍也是金融股，賣超富邦金29,167張最多，其次是賣超南亞科28,419張，仁寶（2324）、鴻海（2317）也遭外資賣超。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，隨著全球四大CSP業者財報一路調高2025~2026年在AI算力上的資本支出，台股迎接本波AI浪潮，目前 AI算力需求仍處嚴重不足狀態，未來AI算力建置將持續帶動台股科技版塊整體獲利持續成長，台灣科技創新實力堅強，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股 外資 輝達 元大金 富邦金
