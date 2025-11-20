CCL雙雄大漲逾7% 這項關鍵零組件升級帶動、獲利有望大增

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台光電（2383）、台燿（6274）20日大漲，漲幅逾7%。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台光電（2383）、台燿（6274）20日大漲，漲幅逾7%。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

隨著AI伺服器架構持續演進，銅箔基板（CCL）產業再迎利多，輝達（NVIDIA）下一代平台規格有望進一步升級，其中關鍵的Switch Tray（交換器托盤）可能從M8提升至M9。法人表示，此波升級有望將帶動CCL單櫃產值較前代GB200/300系列大幅提升超過200%。其中主要供應鏈台光電（2383）、台燿（6274）20日大漲，漲幅逾7%。

在AI GPU與ASIC平台效能競逐下，晶片功耗與傳輸速率攀升，推動PCB與CCL板材規格全面升級。從H100世代採用的M6等級，到GB200世代的M8等級，即將於2026年量產的Vera Rubin平台更將朝向M9等級邁進 。

法人指出，輝達Vera Rubin NVL144架構出現重大變革。除新增的中介背板與CPX模組確定採用最高階M9 CCL外，市場原預估Switch Tray將採用M8/8.5等級，如今極可能升級為M9 CCL搭配HVLP4銅箔 。

這一變動將使Switch Tray單櫃CCL產值較預期大增近90% 。整體而言，在Midplane、CPX及Switch Tray規格同步推升下，Rubin NVL144的CCL單櫃總價值量預估將達約149萬元，較前代成長約206% 。

法人點名，台光電作為Switch Tray主要供應商，將是此波規格升級的最大受惠者，營運展望看好。此外，台燿受惠於高階CCL需求增長及成功切入美系ASIC供應鏈，後市展望同樣正向 。

台光電 台燿
