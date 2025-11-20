「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點
全球AI龍頭大廠輝達（NVIDIA）繳出超亮眼的財報數據，一掃市場陰霾，相關概念股包括台積電（2330）、鴻海（2317）等指標廠均深受激勵，股價強勢表態，各漲4.3%與3.2%，二檔個股貢獻台股漲點共514點，成為台股大漲846點個關鍵。
輝達第3季營收 570 億美元，季增 100 億美元，增幅22%，創歷史紀錄；單季每股稅後純益（EPS）為1.3美元，優於市場預期。輝達財報亮眼，主要是資料中心需求暢旺，而下季展望則因 Blackwell 需求爆炸而極度樂觀。
輝達財報與展望亮眼，一掃市場觀望陰霾，激勵美台股市勁揚。台股中，輝達概念股紛紛走強，特別是指標股台積電強勢表態，股價跳空開高收高，終場大漲60元、收1,455元，漲幅4.3%，順利收復5、10日均線。
輝達伺服器組裝大廠鴻海，表現亦不遑多讓，終場股價上漲7.5元、收236.5元，漲幅3.2%，一舉收復5日均線失土。從技術指標KD觀察，由於台積電、鴻海二檔個股目前K與D值正從底部黃金交叉翻揚向上，預期股價漲勢可期。
外資看台積電，幾乎是一面倒的看好，均給予「買進」或「優於大盤」評級，目標價目前以Aletheia資本的2,100元最高；鴻海方面，外資圈同樣清一色的給予正向評等，目標價則以高盛證券的400元為最高價。
