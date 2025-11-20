「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

Google最新公布的Gemini 3 Pro引發市場熱烈討論，許多社群用戶紛紛表示，其多項能力展現明顯進步，在部分應用層面甚至被認為可與ChatGPT分庭抗禮。儘管距離全面實測仍有空間，但業界普遍預期，Gemini 3 Pro將成為生成式AI市場中ChatGPT最具威脅性的競爭者之一。 此次 Google 也同步展示自家長年投入研發的 TPU（Tensor Processing Unit） 實力，強調TPU在效能與成本上並不遜於GPU，且在大型語言模型訓練已具備完整生態，隨著 AI 應用持續擴張、各企業對運算成本考量提高，預估未來採用Google TPU的企業數量勢必增加。

2025-11-20 13:52