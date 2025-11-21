記憶體恐再漲1倍？NVIDIA擬改用LPDDR　網憂AI供應鏈全面緊縮

未來兩年記憶體價格可能再漲一倍？研究機構Counterpoint Research最新報告指出，輝達（NVIDIA）考慮在下一代AI伺服器中改採手機常用的LPDDR記憶體取代DDR5，以降低功耗，卻恐進一步加劇供應鏈吃緊，帶動DRAM價格持續走升。相關消息在PTT股板引發熱烈討論，原PO直言「看來真的是要再來一次超級循環了」，記憶體族群前景、台廠能否受惠成為網友關注焦點。

今年來三星、SK海力士、美光等記憶體大廠為滿足AI加速器需求，產能大舉轉向毛利較高的高頻寬記憶體（HBM），傳統與標準型DRAM供給明顯收縮，本就推升市場緊張情緒。路透引述Counterpoint分析指出，若輝達在新一代AI伺服器全面導入LPDDR，等同讓原本服務手機、平板的產能，要去承接「一台伺服器遠多於一支手機」的用量，供應鏈短期難以消化，伺服器用記憶體價格到2026年底有機會較目前翻倍。集邦科技（TrendForce）近期資料也顯示，DRAM現貨與合約價已連續數月上調，反映供需失衡加劇。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，輝達將LPDDR納入伺服器核心設計，表面上是為了壓低伺服器功耗、因應資料中心「電力吃緊」問題，實際上恐怕把原本就吃緊的DRAM供給再度推向極端。他引述報告預期，明年底前記憶體價格就有機會較目前翻倍，再加上今年以來記憶體廠減產、價格回升、庫存去化順利，整體氛圍與過往幾次景氣大多頭類似，因而認為「記憶體在供給緊張情緒下，又傳出這個消息，看來真的是要再來一次超級循環」。

不少網友順勢看多記憶體產業，直呼「記憶體真的讚」、「賣鏟子、造鏟子的都要賺翻」，討論焦點集中在台灣廠商能否搭上LPDDR與AI伺服器的潮流。有網友點名華邦電、南亞科、力積電等台廠，認為先前就受惠於HBM產能排擠DDR4、DDR5的外溢效應，如今若伺服器改用LPDDR，相關供應鏈或IP廠、連接器廠也有機會吃到新商機。也有人從能耗角度切入，指出輝達先前在Grace伺服器CPU平台已導入LPDDR5X，主打能效提升與降低資料中心電力需求，如今將概念擴大到AI伺服器記憶體，顯示在AI電力壓力升溫之際，「省電型記憶體」的重要性正被放大。

不過，質疑與保留意見同樣不少。有網友直言「利多出盡」、「主力出貨」，指出消息見報當天台股記憶體族群股價反而由紅翻黑，甚至出現「暴漲轉暴跌」走勢，質疑報導更像是高檔換手的題材包裝。

也有人提醒台廠多半仍以利基型DRAM或NOR Flash為主，真正具備先進LPDDR5/LPDDR6與HBM量產實力的仍是三星、SK海力士、美光等國際大廠，台廠能分到的訂單紅利恐有限。此外，亦有技術派網友指出，高階AI伺服器仍將以HBM為主，LPDDR較可能在部分節能型或中階平台導入，實際需求規模與導入時程仍待觀察。